شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة شاملة بين هواوي P30 Lite New Edition وأوبو F11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صراع مُصنعي الهواتف الذكية بالعالم سيتركز على فئة الهواتف فوق المتوسطة، وهي فئة الهواتف الذكية التي نالت شعبية كبيرة بين المستخدمين في الأسواق العالمية، وهي ايضاً الفئة التي تحقق أعلي نسبة مبيعات بالنسبة لشركات الهواتف الذكية. قامت شركة هواوي بطرح الإصدار المُحسن والمتطور من P30 Lite وهو P30 Lite New Edition، فمن الواضح أن الهاتف الجديد من هواوي سينال نصيب الأسد من مبيعات السوق المصري، نظراً للتطوير الذي أضافته الشركة للهاتف. بينما يوجد العديد من الهواتف الذكية في نفس الفئة السعرية التي تم اطلاقها في السوق المصري في الفترة الأخيرة، حيث نالت اعجاب المستخدمين مثل أوبو F11.

وستشهدون مقارنة شاملة بين هواوي P30 Lite New Edition وأوبو F11.

نظام الكاميرا

بالنسبة لنظام الكاميرا الخلفية، سنجد هنا أن هواوي P30 Lite New Edition يتفوق على أوبو F11 من حيث تجربة التصوير، حيث أن هاتف هواوي يأتي بنظام كاميرا ثلاثية العدسات، كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة العرض، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات Bokeh الشهيرة. يدعم نظام الكاميرا الجديد تقنيات التعرف على المشاهد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك؛ تتعرف الكاميرا على 22 فئة من المشاهد.

أما أوبو F11 يأتي بكاميرا خلفية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة والكاميرا الثانية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه، وتدعم الكاميرا أكثر من وضع للتصوير بالذكاء الاصطناعي.

أما بخصوص الكاميرا الأمامية، نجد أن هواوي P30 Lite New Edition يتمتع بكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجا بكسل مدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور عالية الوضوح والدقة، كما أن الهاتف يتمتع بمزايا تصوير فائقة مثل، الوضع الليلي Night Mode وتقنية تجميع الضوء 4 في 1. بالإضافة الي خاصية AI Micro Shaping Beautification التي تُحسن وتجمل الصور التي تم التقاطها، كما أن الكاميرا تتمتع بخاصية Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد.

وأوبو F11 يتميز بكاميرا أمامية منبثقة في هيكل الهاتف لترتفع لأعلى تلقائياً عند التصوير وهي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

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تجربة الأداء

دائماً ما يبحث المستخدم عن تجربة أداء قوية وسلسة للقيام بمهامه اليومية دون مواجهة أي صعوبات. يأتي هواوي P30 Lite New Edition مزوداً برقاقة معالج Kirin 710 لضمان أفضل أداء من حيث السرعة والسلاسة. وبالنسبة لتشغيل الألعاب، فيعمل معالج محرك الرسوميات GPU Turbo 2.0 على تعزيز أداء الرسومات، والتي تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء أثناء اللعب.

أما أوبو F11 مزود بمعالج من نوع Mediatek Helio P70 وبمعالج رسومي من نوع Mali-G72 MP3 مع وضع تعزيز الأداء وهو الـ Hyper Boost.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية والمساحة التخزينية، فالهاتفان يأتيان مع ذاكرة 6 جيجابايت لكن يتميز هواوي P30 Lite New Edition بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا عن أوبو F11 الذي يأتي بمساحة تخزينية 64 جيجا بايت.

البطارية

يتميز هواوي P30 Lite New Edition ببطارية عالية الكثافة بسعة 3340 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع من هواوي بقوة 18 وات، حيث أن بطارية الهاتف تضمن للمستخدمين أطول فترة ممكنة من الاستخدام الثقيل لأجهزتهم. ويأتي أوبو F11 ببطارية بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بتقنية الـ VOOC المعتادة من أوبو.

يتضمن الهاتف تقنية HiVision الشهيرة من هواوي التي تتيح للمستخدمين توجيه الكاميرا على الأشياء المحيطة أو المعالم الشهيرة للتعرف على مزيد من المعلومات عنها أو حتى توجيه الكاميرا على الطعام لمعرفة عدد السعرات الحرارية، في حين تتيح خاصية نغمات رنين الفيديو استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين مخصصة للمتصل.

والهام في الأمر أن هواوي P30 Lite New Edition يأتي بسعر 5099 جنيهاً مع هذه الإمكانيات والمزايا الكبيرة، أما أوبو F11 يأتي بسعر يقرب من 5500 جنيهاً.



