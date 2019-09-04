شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واشنطن بوست: جوجل تواجه تحقيقًا آخر لمكافحة الاحتكار قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يعلن أكثر من نصف المدعين العامين في الولايات المتحدة عن إجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار مع شركة جوجل، وذلك وفقًا لتقارير الواشنطن بوست، إلا أن التفاصيل المتعلقة بالتحقيق محدودة، لكنه تحقيق آخر في المخاوف من أن الشركة جمعت الكثير من القوة.

وقد أعرب كل من الديمقراطيين والجمهوريين عن مخاوفهم من أن حفنة من الشركات تسيطر على الإنترنت والتكنولوجيا بشكل عام، وفي وقت سابق من هذا الصيف ، قامت لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب لمكافحة الاحتكار باستجواب المسؤولين التنفيذيين من أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل.

وفي مايو، ذكرت تقارير أن وزارة العدل تدرس إجراء تحقيق في مكافحة الاحتكار في جوجل، وحتى عام 2013 ، وافقت جوجل على تسوية بعد تحقيق FTC لمكافحة الاحتكار، فيما فرض الاتحاد الأوروبي على جوجل غرامات لإنتهاكاتها.

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وفي بيان له، قال المتحدث باسم جوجل :" خدمات جوجل تساعد الناس كل يوم، وخلق المزيد من الخيارات للمستهلكين، وتدعم الآلاف من الوظائف والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، ونحن نواصل العمل بشكل بناء مع المنظمين، بما في ذلك المحامين العامين ، في الإجابة على الأسئلة حول أعمالنا وقطاع التكنولوجيا الديناميكي. "

وفي حين أن الكونجرس ملتزماً بالسيطرة على التكنولوجيا الفائقة، يبدو أنه غير متأكد من كيفية القيام بذلك بالضبط، فليس من الواضح سبب قيام المدعين العامين بالتحقيق في جوجل على وجه التحديد ، أو ما إذا كانوا سيحققون في أمازون أو أبل أو فيس بوك أيضا.