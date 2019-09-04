شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لشكل فيس بوك على الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك تحديثا جديدا لمظهر الصفحة الخاصة به فى تطبيقه على الهواتف المحمولة، والذى وصل لعدد من المستخدمين هذا الصباح، وبه بعض الاختلافات فى مقدمة الصفحة.



التحديث الجديد

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وشملت التحديثات على شريط الإعدادات الذى لم يعد باللون الأزرق لكن أصبح أبيضا وكلمة فيس بوك فقط هى التى تبدو بالأزرق، كما أن أيقونتى البحث والرسائل أصبحتا فى مقدمة الصفحة بعدها الأيقونات الأخرى الخاصة بالإشعارات وطلبات الصداقة.

وجدير بالذكر أن هذا التحديث جاء بعد سلسلة من تحديثات فيس بوك، فقد سبقه تحديث بالماسنجر الخاص بموقع التواصل حيث ضم ميزة جديدة لمحبى اللون الأسود، وهي ميزة الوضع الليلى (Dark Mode) على نظامى أندرويد وios، وكذلك جاء تحديثه تزامنا مع تحديث خاص بتقنية التعرف على الوجه الخاصة بفيس بوك.