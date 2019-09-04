تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن معالج Exynos 980 الذي يدعم الهواتف المتوسطة بتقنية 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من رقاقات المعالج Exynos 980 الذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس لهواتف سامسونج المتوسطة.

يأتي معالج Exynos 980 من سامسونج ليدعم الإتصال بشبكات الجيل 2G و 3G و4G إلى جانب أيضاً دعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ويرتكز المعالج على معمارية FinFET كما يأتي بدقة تصنيع 8 نانومتر.

كما يتميز معالج Exynos 980 بعدد 6 من الأنوية، تنقسم إلى 2 من أنوية Cortex-A77 التي تقدم أعلى آداء في المعالج، و4 من أنوية Cortex-A55 التي تدعم كفاءة الآداء في المعالج، وأيضاً تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Mali-G76 MP5.

أيضاً على عكس رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855 تقدم سامسونج معالج Exynos 980 الجديد بمودم 5G في نظام وحدة المعالجة، أي أن وحدة المعالجة ستشغل مساحة أقل في الهواتف الذكية، كما ستأتي بميزة إستهلاك أقل للطاقة، أي أنها تحاكي معالج ميديا تيك القادم Helio 5G الذي يضم مودم M70.

ومن المتوقع أن يتيح هذا الإصدار الجديد من رقاقات معالج خفض مستوى تسعير الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

سرعة معالج Exynos 980

Advertisements

يأتي معالج Exynos 980 بسرعة تحميل تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 4G LTE، أو سرعة 2.55 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 6GHz 5G spectrum الفرعية، كما أكدت سامسونج على أن الرقاقة تدعم أيضاً الإتصال بشبكات dual 4G-5G بسرعة تصل إلى 3.55 جيجا بايت في الثانية.

تقنية الذكاء الإصطناعي والتصوير

تأتي NPU في رقاقة معالج Exynos 980 بآداء أفضل 2.7 مرة من الإصدار السابق، كما تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي بكفاءة أعلى، أيضاً من المتوقع أن تدعم تقنية التوثيق في الهاتف بآداء أفضل.

ويمكن لمعالج Exynos 980 أن يدعم مستشعر 108 ميجا بيكسل، أو 5 من المستشعرات المستقلة، ومن المقرر أن تدعم أنوية NPU الذكاء الإصطناعي في مهام الكاميرة.

كما يأتي المعالج بميزة فك تشفير تنسيق متعدد، وفك تشفير تنسيق محتوى فيديو 4K UHD عند 120 إطار في الثانية، كما يدعم المعالج HDR 10+، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج الإنتاج الضخم للمعالج في نهاية هذا العام، لدعم الهواتف الذكية المتوسطة في 2020.

المصدر

اعلان

