الإعلان رسميًا عن Exynos 980، وهو أول معالج للأجهزة المحمولة يضم مودم 5G مُدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة سامسونج تبيع بكل سرور عددًا من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، بما في ذلك Galaxy S10 5G و Galaxy Note 10 5G إضافة إلى Galaxy Note 10+ 5G و Galaxy A90 5G مع العلم بأن جميع هذه الهواتف الذكية تستخدم إما المعالج Exynos 9820 أو Snapdragon 855 جنبًا إلى جنب مع المودم Exynos 5100 أو Snapdragon X50.

اليوم، قررت الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الأجهزة وأشباه الموصلات أن تخطو خطوة إلى الأمام وقامت بالكشف عن أول معالج للأجهزة المحمولة يضم مودم 5G مدمج يُدعى Exynos 980 Mobile.

قد يبدو الإعلان كبيرًا، ولكن بمجرد أن تنظر إلى المواصفات، فإن الإثارة سوف تتضاءل قليلاً. وعندما يتعلق الأمر بالمعالج المركزي، فهو يضم نواتين رئيسيتين من فئة Cortex-A77 بتردد 2.2GHz، وستة أنوية إضافية من فئة Cortex-A55 بتردد 1.8GHz. وعندما يتعلق الأمر بمعالج الرسوميات، فهو يستخدم أنوية Mali-G76 MP5 مع العلم بأن المعالج Exynos 980 Mobile الجديد ككل مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 8nm FiNFET.

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وبالنسبة للمواصفات الأخرى، فهي تشمل دعم شاشات بدقة تصل إلى +WQHD، وشبكات الجيل الخامس 5G NR مع دعم سرعة تحميل تصل إلى 2.55Gbps وسرعة رفع تصل إلى 1.28Gbps، في حين سيوفر في حالة LTE دعمًا لسرعة تحميل تصل إلى 1Gbps وسرعة رفع تصل إلى 200Mbps. وكما يمكنك أن تتوقع، فالمعالج Exynos 980 Mobile الجديد يدعم كذلك الذاكرة التخزينية UFS 2.1 و eMMC 5.1، والذاكرة العشوائية LPDDR4x.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا، فهذا المعالج يستطيع دعم كاميرا واحدة بدقة تصل إلى 108 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 20 ميغابكسل لكل واحدة. وفيما يخص الفيديوهات، فسوف يدعم هذا المعالج القدرة على تسجيل فيديوهات 4K UHD بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ولكن هذا نظري تمامًا، الأمر متروك للشركات المصنعة لتفعيل هذا الوضع.

من المتوقع أن يدخل المعالج Exynos 980 Mobile حيز الإنتاج الضخم بحلول نهاية هذا العام، مما يعني أن أولى الهواتف الذكية التي ستستخدم هذا المعالج ستصل في أوائل الربع الأول من العام 2020.