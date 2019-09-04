شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد تزايد قوة عاصفة مدارية وتلتقط صورة بقمرها الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء تزايدا فى قوة عاصفة مدارية تسمى بـ 14W، حيث تشكلت قبل يومين من ضغط فى شمال غرب المحيط الهادئ، وتم تعزيزها لتصبح عاصفة مدارية فى 2 سبتمبر.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تظهر بيانات الأشعة تحت الحمراء المأخوذة من القمر الصناعى "أكوا" التابع لناسا بعض العواصف الرعدية القوية التى تغذي المزيد من التكثيف بالعاصفة.

كما أنه فى 3 سبتمبر فى الساعة 1:05 مساءً تم استخدام أداة قياس الطيف المعتدل للتصوير أو أداة MODIS التى تطير على متن القمر الصناعى أكوا التابع لناسا، لأشعة تحت الحمراء لتحليل قوة العواصف بما فيها عاصفة 14W.



صورة العاصفة

وتبحث ناسا فى هذه العواصف لتحديد كيفية تكثيفها وتطويرها بسرعة، وفى البيانات التى تم الحصول عليها حول 14W، أشارت البيانات إلى أن العواصف القوية جدًا التى عثر عليها بالقرب من المركز تؤدى إلى تصاعد العاصفة.

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فيما تتكون الأعاصير المدارية من مئات العواصف الرعدية، ويمكن لبيانات الأشعة تحت الحمراء أن تظهر مكان أقوى العواصف، لأنها توفر معلومات عن درجة الحرارة وأقوى العواصف الرعدية التي تصل إلى أعلى درجة فى الغلاف الجوى.

ولاحظ مركز تحذير الأعاصير المشترك (JTWC) أن صور الأقمار الصناعية المتحركة المحسنة بالأشعة تحت الحمراء تظهر أن مركز الدوران المنخفض المستوى للعاصفة يتعرض لرياح خارجى، وأن أقوى العواصف الرعدية يتم دفعها إلى الجانب الشرقى من العاصفة.

تشير صورة الموجات الدقيقة فى تمام الساعة 6:47 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1047 بالتوقيت العالمى) إلى وجود ضحلة منحنية بإحكام من العواصف الرعدية التى تلتف فى الوسط بمنطقة معزولة من العواصف القوية فوق الربع الجنوبى الشرقى.

وتشير التوقعات إلى أن العاصفة ستتحرك للشمال الغربى عبر المحيط الهادئ، ويكثف النظام تدريجياً إلى 90 عقدة بعد خمسة أيام ويتجه نحو اليابان.