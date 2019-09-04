تكنولوجيا: لامبورجيني تقدم أول سيارة هجينة بتصميم قوي 819HP Sián

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الشركة الإيطالية المصنعة للسيارات لامبورجيني عن أول سيارة بتصميم هجين للشركة تنطلق بعنوان 819HP Sián، والتي تأتي بمحرك كهربائي مع تصميم بآداء فائق صديق للبيئة.

تحرص شركة لامبورجيني على تطوير خط إنتاجها من السيارات الكهربائية التي تنافس بقوة في الأسواق، واليوم تقدم الشركة أول سيارة هجينة تنطلق بأقوى آداء مع تصميم صديق للبيئة.

وتأتي سيارة 819HP Sián بمحرك 785HP V12، مع محرك كهربائي 34HP حيث يعمل كلا المحركين على دعم إستجابة سريعة للسيارة، كما تؤكد لامبورجيني على أن السيارة من أقوى السيارات التي أنتجتها الشركة، حيث يمكن أن تصل إلى سرعة 62MPH في 2.8 ثانية، بينما تصل السيارة في أقصى سرعة لها 217MPH.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم من لامبورجيني في سيارة 819HP Sián في قوة السحب الملحوظ الذي يتخطى سيارة Aventador SVJ.

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ويمكن لسيارة Sián أن تعمل على تخزين الطاقة لإعادة الشحن، أيضاً قد لا تأتي السيارة ببطاريات الليثيوم أيون التي تقدم في هذه الفئة من السيارات الهجينة أو الكهربائية، حيث تعمل السيارة بمكثفات فائقة بآداء أفضل 3 مرات عن البطاريات، كما أن المكثفات تأتي بحجم أخف 3 مرات من البطاريات التي تقدم نفس الآداء، ويدعم هذا التصميم في السيارة تخزين الشحن الكامل في السيارة عند الضغط على الفرامل.

يذكر أن لامبورجيني تقدم 63 سيارة فقط من Sián والتي بيعت بالفعل رغم التوقعات التي تشير إلى أنها إحدى سيارات لامبورجيني التي تأتي بسعر مرتقع جداً.

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