الساعة الذكية Apple Watch قد تحصل على ميزة ” Schooltime Mode “

فاطمة أيت طالب - دبي - تمامًا مثل هواتف iPhone، فالساعة الذكية Apple Watch تأتي بدورها مع وضع ” عدم الإزعاج ” الذي يقوم بحظر الإشعارات على الساعة الذكية في حال كنت تفضل عدم عملها على معصمك طوال اليوم. ومع ذلك، وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors، فيبدو أن الساعة الذكية Apple Watch قد تحصل على وضع جديد لتجنب الإزعاج يُدعى ” Schooltime Mode “.

ووفقا للتقرير، يبدو أن وضع Schooltime Mode سيكون مشابهًا لوضع عدم الإزعاج بمعنى أنه سيكون قادرًا على حظر الإشعارات، ولكنه أيضًا سيمنع وصول المستخدم إلى التطبيقات والأشياء المعقدة الأخرى في الساعة، مما يعني أن هذا الوضع سيحول الساعة الذكية Apple Watch إلى ساعة عادية تعرض الوقت، على الأقل إلى غاية نهاية الدوام في المدرسة.

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يبدو أن هذا يشير إلى أن شركة آبل تحاول جعل الساعة الذكية Apple Watch مناسبة حتى للمستهلكين الأصغر سنًا، بما في ذلك الأطفال في المدارس المتوسطة أو الثانوية، فهذه الميزة يمكنها أن تساعد في إقناع الآباء بأن شراء ساعة ذكية لأبنائهم ليس فكرة سيئة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستصل إلى الطرازات الحالية من Apple Watch من خلال تحديث برمجي أو ما إذا كانت ستكون حصرية للساعة الذكية Apple Watch Series 5 القادمة. لذلك، سيتعين علينا الإنتظار لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.

في غضون ذلك، أشار تقرير حديث أيضًا إلى أن شركة آبل تعمل على ميزة جديدة لتتبع النوم من أجل Apple Watch والتي يمكن أن يتم إصدارها في الأسبوع المقبل.