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كثيرٌ من الشباب والفتيات يعشقون التصويرَ لدرجة الإدمان، وإرسال هذه الصور لأصدقائهم على تطبيق الواتساب، ولكن ربما عليهم الحذر من الآن فصاعدًا.
وأوضحَ الباحثون، أنَّ الثغرة تتمثلُ في اعتمادِ الخدمات المشفرة، على إتاحةِ إمكانية تخزين المحتوى، الذي يتم استقبالهُ داخلَ المحادثاتِ، على ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية، أو الخارجية، مثل بطاقات الذاكرة، حيثُ يؤدي ذلك إلى إمكانيةِ وصول التطبيقات الأخرى، التي ربما يكونُ منها تطبيقاتٌ خبيثة، إلى تلك الملفات، وبالتالي يسهل التلاعب بها وتعديلها، لأن المستخدمَ عادةً ما يكفلُ لتلك التطبيقات هذا الإذن، عند تثبيتها على هاتفه.
وأضاف متحدث باسم واتساب، بأنَّ وقف إمكانية التخزين على الذاكرة الداخلية للهاتف، أو الذاكرة الخارجية، مثل بطاقات الذاكرة، سيحرمُ المستخدم من العديد من مزايا التطبيق، مثل مشاركة الملفات والمحتوى من داخله، عبر التطبيقات الأخرى، والعكس كذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمحبي التصوير... ثغرة تتيح للغرباء رؤية الصور الخاصة على تليغرام وواتساب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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