علوم وتكنولوجيا

تحذير لمحبي التصوير... ثغرة تتيح للغرباء رؤية الصور الخاصة على تليغرام وواتساب!

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كثيرٌ من الشباب والفتيات يعشقون التصويرَ لدرجة الإدمان، وإرسال هذه الصور لأصدقائهم على تطبيق الواتساب، ولكن ربما عليهم الحذر من الآن فصاعدًا.
وكشف باحثو شركة سايمنتك الأمنية، عن وجود ثغرةٍ جديدةٍ، تضربُ خدماتِ واتساب وتليغرام للتراسل المشفّر، وتتيحُ للهاكرز سهولةَ الاطلاعِ على الصورِ والفيديوهات، التي يتم إرسالها واستقبالها داخل المحادثات، قبل حتى أنْ يتمكن مُستقبِلهَا من مُشاهدتها، مما ينتهكُ خصوصيتهم ويُعرّضهم للوقوعِ ضحيةَ تحايل الهاكرز.

وأوضحَ الباحثون، أنَّ الثغرة تتمثلُ في اعتمادِ الخدمات المشفرة، على إتاحةِ إمكانية تخزين المحتوى، الذي يتم استقبالهُ داخلَ المحادثاتِ، على ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية، أو الخارجية، مثل بطاقات الذاكرة، حيثُ يؤدي ذلك إلى إمكانيةِ وصول التطبيقات الأخرى، التي ربما يكونُ منها تطبيقاتٌ خبيثة، إلى تلك الملفات، وبالتالي يسهل التلاعب بها وتعديلها، لأن المستخدمَ عادةً ما يكفلُ لتلك التطبيقات هذا الإذن، عند تثبيتها على هاتفه.

 

ولم تُعلق شركة تطوير تليغرام على التقرير، إلا أنَّ المتحدث باسم واتساب، اعترف بالثغرة، مؤكدًا أنّه يجري العملُ عليها، بالتنسيق مع مطوري نظام تشغيل أندرويد، كي يتم حلّها مع الإصدار المقبلِ، من نظام التشغيل.

وأضاف متحدث باسم واتساب، بأنَّ وقف إمكانية التخزين على الذاكرة الداخلية للهاتف، أو الذاكرة الخارجية، مثل بطاقات الذاكرة، سيحرمُ المستخدم من العديد من مزايا التطبيق، مثل مشاركة الملفات والمحتوى من داخله، عبر التطبيقات الأخرى، والعكس كذلك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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