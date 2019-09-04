تحذير لمحبي التصوير... ثغرة تتيح للغرباء رؤية الصور الخاصة على تليغرام وواتساب!

كثيرٌ من الشباب والفتيات يعشقون التصويرَ لدرجة الإدمان، وإرسال هذه الصور لأصدقائهم على تطبيق الواتساب، ولكن ربما عليهم الحذر من الآن فصاعدًا.

وكشف باحثو شركة سايمنتك الأمنية، عن وجود ثغرةٍ جديدةٍ، تضربُ خدماتِ واتساب وتليغرام للتراسل المشفّر، وتتيحُ للهاكرز سهولةَ الاطلاعِ على الصورِ والفيديوهات، التي يتم إرسالها واستقبالها داخل المحادثات، قبل حتى أنْ يتمكن مُستقبِلهَا من مُشاهدتها، مما ينتهكُ خصوصيتهم ويُعرّضهم للوقوعِ ضحيةَ تحايل الهاكرز.



وأوضحَ الباحثون، أنَّ الثغرة تتمثلُ في اعتمادِ الخدمات المشفرة، على إتاحةِ إمكانية تخزين المحتوى، الذي يتم استقبالهُ داخلَ المحادثاتِ، على ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية، أو الخارجية، مثل بطاقات الذاكرة، حيثُ يؤدي ذلك إلى إمكانيةِ وصول التطبيقات الأخرى، التي ربما يكونُ منها تطبيقاتٌ خبيثة، إلى تلك الملفات، وبالتالي يسهل التلاعب بها وتعديلها، لأن المستخدمَ عادةً ما يكفلُ لتلك التطبيقات هذا الإذن، عند تثبيتها على هاتفه.