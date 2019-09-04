تكنولوجيا: Nikon تعلن عن إصدار الجديد من كاميرات DSLR التي تنطلق بعنوان Nikon D6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nikon عن أحدث إصدار من كاميرات DSLR الإحترافية التي تنطلق بعنوان Nikon D6، والتي تتميز بتصميم يحاكي الإصدار السابق D5.

إشتهرت سلسلة كاميرات D من فئة DSLR الإحترافية التي تقدمها Nikon بين محترفي التصوير والرياضيين، واليوم تكشف الشركة عن إصدار جديد من هذه السلسلة يعرف ب Nikon D6، حيث تأتي الكاميرة بالتزامن مع إنطلاق أولمبياد طوكيو.

لم تقدم Nikon الكثير من التفاصيل حول مواصفات كاميرة Nikon D6 الجديدة مع الإعلان الرسمي، إلا أن هذا الإصدار يأتي بنفس لغة التصميم الرئيسية المميزة للإصدر السابق D5.

كما تتميز هذه السلسلة من كاميرات D فئة DSLR بالسرعة الملحوظة في التصوير، والتي تجعل هذه الفئة الأكثر شعبية بين محترفي التصوير، كما أنها أحد الإصدارات الموثوقة بين الكاميرات الرقمية المتطورة في الأسواق.

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ولقد أشارت Nikon في إعلانها عن الكاميرة إلى تطوير عدسات telephoto للتكبير تأتي بآداء سريع وهي عدسات AF-S 120-300-Nikkor مم بفتحة عدسات f/2.8E FL ED SR VR.

ومن المنتظر أن تقدم شركة Nikon لاحقاً مزيد من التفاصيل عن مميزات ومواصفات كاميرة Nikon D6 الجديدة عند بدء شحن الكاميرة للمستخدمين، أو توفرها في الأسواق.

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