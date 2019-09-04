الطائرة بدون طيار الأحدث من شركة Parrot تأتي مع نظارات للرؤية المباشرة

فاطمة أيت طالب - دبي - قيادة الطائرة بدون طيار يمكن أن يكون أمرًا صعبًا بعض الشيء. وذلك لأنه على عكس قيادة السيارة، فالطائرات بدون طيار تكون في السماء ولأننا لسنا هناك معها، فعلينا أن نعتمد على ما نراه في الشاشة التي تكون بحوزتنا على الأرض. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في طريقة أفضل وغامرة أكثر للطيران بالطائرات بدون طيار، فهناك حل جديد من شركة Parrot.

في الواقع، لقد أعلنت شركة Parrot مؤخرًا عن طائرة جديدة بدون طيار تُدعى Parrot Anafi FPV. هذه الطائرة بدون طيار سيتم بيعها في حزمة تتألف من خوذة تسمح لمستخدم الطائرة بدون طيار بوضع نفسه في منظور الطائرة بدون طيار. هذا يعني أن ما تراه كاميرا الطائرة بدون طيار هو ما ستراه أيضًا.

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ربما للمساعدة في تقليل التكاليف المتربتة على مثل هذا النظام المعقد، إختارت شركة Parrot عدم إدراج الشاشة في النظارات نفسها. بدلاً من ذلك، سيستخدم المستخدمون هواتفهم الذكية التي ستكون بمثابة شاشة العرض، كل ما عليهم فعله هو وضعها في مكانها. يشبه هذا خوذات الواقع الإفتراضي مثل Google Cardboard مما يجعل هذا الجهاز بأكمله منخفض التكلفة.

وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فسوف يتم بيع الطائرة بدون طيار Parrot Anafi FPV مقابل 799 دولار أمريكي، وستحصل مقابل هذا السعر على الطائرة بدون طيار والخوذة، فضلا عن جهاز التحكم والمراوح الإضافية والبطارية وبطاقة MicroSD بحجم 16GB، وكلها ستكون متاحة للشراء في وقت لاحق من هذا الشهر.