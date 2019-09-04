ستكشف Huawei النقاب عن المعالج HiSilicon Kirin 990 بالتزامن في برلين وبكين

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتولى الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu مهمة إلقاء الكلمة الإفتتاحية في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تكشف الشركة الصينية عن معالجها الرائد الجديد HiSilicon Kirin 990 يوم 6 سبتمبر، وبالضبط قبل ساعات فقط من مؤتمر كوالكوم والذي ستركز فيه على تكنولوجيا 5G.

هناك تنافس هنا. شعار المؤتمر الرئيسي الذي سيتم عقده بالعاصمة الألمانية برلين سيكون هو ” Rethink Evolution “، ولكن أعلنت شركة Huawei أنها ستعقد حدثًا منفصلاً في العاصمة الصينية بكين في نفس الوقت. شعار هذا الحدث المقرر عقده في الصين هو ” Reconstruction “.

من المتوقع أن يحتوي المعالج Hisilicon Kirin 990 على مودم 5G مدمج، مما يعني أنه لن يعتمد على مودم خارجي مثل المعالج +Snapdragon 855. حتى لو لم تتحقق هذه الشائعات، فنحن نتوقع أن تكون تكنولوجيا 5G جزءًا رئيسيًا من مؤتمر Huawei.

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كل هذا يرسي الأساس لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري أيضًا، وبالضبط في مدينة ميونخ الألمانية. ستستغل شركة Huawei هذه المناسبة لمحاولة التأثير على الإتحاد الأوروبي وشركات الإتصالات المحلية لإشراكها في عملية نشر شبكات الجيل الخامس 5G في القارة العجوز.

وبناء على ما نعرفه حتى الآن، فسوف يتم تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 990 بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر وقد يصبح أول معالج يستخدم أنوية Cortex-A77 الأحدث من شركة ARM مما قد يعزز أداء المعالج بنسبة 20%. وتزعم معلومات أخرى غير مؤكدة أن معالج الرسوميات الجديد سيكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 50%، في حين سيكون HiSilicon Kirin 990 أول معالج من شركة Huawei يوفر القدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.