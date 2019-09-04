الساعة الذكية Apple Watch قد تحصل على نظام أفضل وأكثر ذكاءً لتتبع النوم

فاطمة أيت طالب - دبي - يأتي iPhone مع ميزة محدودة لتتبع النوم. قد يفترض الكثيرن بأن مثل هذه الميزة سيتم تضمينها في الساعة الذكية Apple Watch، ولكن هذا ما لم يتحقق في نهاية المطاف، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير في المستقبل القريب. هذا وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع 9to5Mac حيث سمع من مصادره الخاصة أن شركة آبل تعتزم جلب نظام أحسن وأكثر ذكاء لتتبع النوم إلى الساعة الذكية Apple Watch.

ميزة تعقب النوم المُحسنة الجديدة القادمة إلى Apple Watch تُعرف حاليًا بالإسم الرمزي ” Burrito “، وهي ميزة من المتوقع أن تأتي إلى Apple Watch. أفضل ما في الأمر أنه لا يتطلب على ما يبدو عتاد جديد، مما يعني أن هذه الميزة مُرشحة لتصل إلى جميع طرازات Apple Watch من خلال تحديث في المستقبل، أو على الأقل هذا ما نأمله.

Advertisements

سيتم إستخدام جميع المستشعرات في ساعة Apple Watch لتتبع نوم مرتديها، وستأتي أيضًا مع تذكيرات لتذكير المستخدمين بشحن ساعاتهم الذكية قبل الموعد المحدد حتى تتوفر الطاقة الكافية في البطارية لمواصلة عملها طوال الليل. ستكون هذه الميزة أيضًا قادرة على إكتشاف ما إذا كان مرتديها قد استيقظ قبل عمل المنبه، والذي سيؤدي فقط إلى تشغيل المنبه على Apple Watch وليس على iPhone المستخدم.

لا توجد معلومات عن موعد إطلاق الميزة أو موعد الإعلان عنها، ولكن شركة آبل مستعدة حاليًا للإعلان عن هواتف iPhone الجديدة في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، لذلك ربما سنعرف على المزيد حول هذه الميزة آنذاك.