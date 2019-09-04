شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. جوجل تحتفل بمرور 21 عاما على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الرابع من سبتمبر عام 1998، قدم لارى بيج وسيرجى براين من جامعة ستانفورد أوراقًا لولاية كاليفورنيا لإنشاء شركة Google Inc رسميًا، على أمل تحويل أفكارهم حول البحث إلى شركة مربحة.

كان الاسم الأصلى لمحرك البحث الذى تعاونوا لتطويره هو BackRub، لكنهم غيروه إلى Google فى عام 1997، بناء على اسم "googol" ، وهو المصطلح الرياضى للرقم 1 متبوعًا بـ100 صفر، وقد مثلت كمية لا حصر لها من المعلومات التى كانوا يحاولون تنظيمها.

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جوجل

وبحلول ديسمبر 1998 صنفت PC Magazine جوجل كواحد من أفضل 100 موقع ويب لعام 1998.

وكانت المهمة الرسمية للشركة هى تنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة للجميع ومفيدة، ونمت جوجل لتصبح واحدة من أكبر الشركات فى العالم وأكثرها شهرة، إذ تمتلك الشركة مكاتب فى أكثر من 40 دولة والعديد من المواقع الأكثر زيارة فى العالم.