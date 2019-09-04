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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور الليل فى وسط النهار على حلقات زحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة كاسيني الفضائية ظل زحل، حيث أظهرت الصورة بالنصف السفلي الحلقات الساطعة التي تعكس ضوء الشمس من جزيئاتها الجليدية، في حين أن الجزء العلوي محجوب جزئيًا في الظل.
صورة زحل
ووفقا لما ذكره موقع "phys" فيمكن رؤية الجانب الليلي للكوكب من خلال وجود فجوات في الحلقات الموجودة على الجانب الأيمن من الصورة، حيث يضىء الضوء بشكل خافت من الحلقات.
والتقطت الصورة عندما كانت كاسيني على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الحلقات، وكانت فى منتصف مهمتها الأساسية، حيث كانت المركبة الفضائية تقضى أيضًا وقتًا فى مدار مائل فوق كوكب زحل، ويخلق ظل الكوكب خط "فاصل" بين الليل والنهار عبر الحلقات.
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