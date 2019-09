تكنولوجيا: كل ما ترغب في معرفته عن تحديث Android 10 وموعد دفع التحديث لهاتفك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة جوجل مؤخرًا أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد الخاص بها وهو؛ Android 10، وهي المرة الأولي التي تطلق فيها جوجل تحديث جديد لنظام تشغيلها دون أن تستخدم تسميته باسم نوع من أنواع الحلويات في عنوان التحديث، وبدلًا من ذلك، فضلت الشركة إتباع نهج الأرقام فقط مع تحديث Android 10.

ويضم النظام الجديد 5 من المميزات الهامة، بعضها كان متاح في الإصدار التجريبي، والآخر جديد تمامًا، ولكن جدير بالذكر أنه قد لا يتم تشغيل جميع هذه المميزات على الفور، وقد تكون بعضها متاحة فقط على أجهزة Pixel الخاصة بجوجل أولاً.

ملخص مميزات تحديث Android 10:

تحسين ضوابط الخصوصية

إيماءات جديدة خاصة بالتنقل

تحسينات بمساعد جوجل

خيارات جديدة للألوان

الثيم المظلم

وظيفة تسجيل الشاشة

وضع سطح المكتب

الإشعارات الصامتة المجمعة

رموز QR للاتصال بشبكة Wi-Fi

ميزة Google Pay ضمن قائمة الطاقة

ميزة التنقل من خلال الإيماءات

يقدم تحديث Android 10 طريقة جديدة للتنقل بين التطبيقات، وهي ميزة تُسهل على مستخدمي الهواتف الذكية ذات شاشات من الحافة إلى الحافة استخدام الهاتف بيد واحدة.

وتعتمد هذه الميزة على السحب أو التمرير على الشاشة، مع إزالة زر العودة Back (على غرار الطريقة التي شاهدناها مع هواتف آيفون التي تفتقر إلى الزر الرئيسي)، بحيث يمكن الآن للمستخدم السحب من جانبي الشاشة للعودة أو الرجوع، مع إمكانية التنقل بين التطبيقات من خلال السحب لأعلى من زر Home.

النمط المُظلم

أحضرت جوجل الآن الثيم المظلم بشكل متوسع أكثر مع تحديث Android 10 على مستوى نظام التشغيل، فسيتمكن المستخدم من تطبيق الثيم المظلم على الواجهة في جميع الشاشات الخاصة بالهواتف الداعمة لهذا التحديث والتطبيقات من خلال زر في قائمة الإعدادات السريعة. وعند تفعيل هذا الثيم، سوف تتحول الواجهة من اللون الأبيض إلى اللون الأسود، مما يوفر من بطارية الهواتف، بالإضافة إلى أنه يعد مريح أيضًا للعين.

وإذا قمت بتنشيط إعداد توفير البطارية على أي هاتف Pixel يعمل بنظام Android 10، فسيتم تمكين الثيم المظلم افتراضيًا.

مميزات إمكانية الوصول

تعمل كل من أبل وجوجل على بناء المزيد من مميزات إمكانية الوصول مباشرة إلى أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بها. ومع Android 10، تقدم جوجل ميزة Live Captions أو التعليق المباشر، وهي ميزة ستحتاج إلى تمكينها في إعدادات إمكانية الوصول للهاتف، ومن خلال النقر على زر الصوت والرمز الموجود أسفل منزلق الصوت؛ ستضيف ميزة Live Caption عناوين فرعيةً إلى مقاطع الفيديو والرسائل الصوتية تلقائيًا.

وبعد ذلك، سيتم إنشاء التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي من خلال التعلم الآلي على الجهاز وستظهر بمجرد اكتشاف الكلام دون الحاجة إلى اتصال أنترنت، ويمكن توسيع مربع النص وسحبه ونقله حول الشاشة، ويعتبر هذا أمرًا مُفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع، أو عند الاستماع إلى الصوت في بيئة صاخبة.

كما سيتضمن Android 10 أيضًا نوعًا جديدًا من الدعم لأجهزة السمع الاحترافية، من خلال السماح للأشخاص الذين يرتدون أجهزة الاستماع بالاتصال بالهاتف عبر تحويل Bluetooth معين بدلاً من Bluetooth القياسي.

الأمان والخصوصية

يتيح Android 10 خيار لتتبع موقعك فقط أثناء استخدامك التطبيق، مما يمنح المستخدمين إمكانية التحكم في بيانات الموقع التي يشاركونها مع التطبيقات، وهذا يعني أنه يمكنهم اختيار مشاركة بيانات الموقع مع التطبيقات فقط أثناء استخدامها.

ومن خلال تشغيل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمين من البحث عن الأماكن والتنقل فيها دون حفظ البيانات أو إعادة ربطها بحساباتهم على جوجل، ويمكن تنشيط وضع البحث الخاص من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في شريط البحث أعلى الخرائط.

وعلاوةً على ذلك، تم تحديث متجر Google Play، بحيث يتم إرسال تحديثات أمان الخصوصية لنظام أندرويد مباشرة من خلال المتجر بدلاً من أن يضطر المستخدمون إلى انتظار تحديثات نظام التشغيل بالكامل قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الميزات الجديدة. وضمن عناصر التحكم في حساب جوجل وإعدادات أندرويد، سترى المزيد من عناصر التحكم لمعرفة مقدار البيانات التي يتم تجميعها بواسطة التطبيقات.

ميزة Digital Wellbeing

تعتبر ميزة Digital Wellbeing أو الرفاهية الرقمية، هي ميزة تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة أنشطتهم ومراقبتها وفرض الرقابة الأبوية بأنفسهم عبر التحكم في الكثير من خصائص الهاتف الذكي مثل مدة استخدام الهاتف ومدة استخدام بعض التطبيقات، وغيرها الكثير من الخصائص (وهي ميزة على غرار ميزة Screen Time التي توفرها شركة أبل).

ولقد وصل التحديث على جميع هواتف Pixel، بما في ذلك Pixel و Pixel XL و Pixel 2 و Pixel 2 XL و Pixel 2 و Pixel 3 XL و Pixel الأصلي 3a و Pixel 3a XL. وفيما يلي، يمكنك أن تتعرف على موعد دفع تحديث Android 10 لهاتفك.

Essential Phone

لقد تم إدراج هاتف Essential Phone تحت قائمة الهواتف التي ستتلقى تحديث Android 10، وبالنظر إلى أن Essential تقوم بإصدار التحديثات في نفس الأيام التي تصدر فيها جوجل، فمن المتوقع أن يحصل Essential Phone أيضًا على Android 10 في اليوم الأول.

OnePlus

من المتوقع أن يكون OnePlus 7 Pro أول هاتف ذكي يحصل على تحديث Android 10، يليه OnePlus 6 و 6T. ومن المرجح أيضًا أن تفاجئ OnePlus الجميع وتقوم بإصدار التحديث مع هاتفي OnePlus 5 و 5T من عام 2017، ولكن قد يأخذ الأمر بعض الوقت.

سامسونج

عادةً ما تتأخر شركة سامسونج في إحضار تحديثات أندرويد إلى هواتفها الذكية، فمع تحديث العام الماضي، تلقي هاتفي Galaxy S9 و Galaxy Note 9 تحديث Android Pie 9 في نهاية شهر يناير. لذا، فمن المتوقع أن ينظر مستخدمي Galaxy S10 و Galaxy Note 10 حتى العام المقبل لتلقي التحديث الجديد.

نوكيا

في العام الماضي، تمكنت شركة نوكيا من إحضار التحديث بشكل مناسب في عام 2018، إذ تلقت معظم هواتفها Android 9 Pie قبل نهاية العام. ومع ذلك، اضطرت بعض الهواتف الانتظار حتى عام 2019 للحصول على التحديث. ويبدو أن الشركة ستتبع نفس النهج مع تحديث هذا العام أيضًا، فمن المتوقع أن يصل التحديث إلى الهواتف الرائدة خلال هذا العام، في حين قد تنتظر هواتف الفئة المتوسطة للعام المقبل.

Huawei/Honor

نحن نعلم أن شركة هواوي في مأزق مع جوجل إلى حد ما، وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت الشركة عن الإصدار التجريبي من واجهة EMUI 10 المستندة إلى نظام Android 10، ولكننا لا نعرف ما إذا كانت النسخة التجريبية ستكون متاحة عالميًا أم فقط في الصين. جدير بالذكر أن الشركة قد وعدت أن هواتفها، وهواتف علامتها الفرعية Honor، سوف تحصل على تحديث Android 10، ولكن هذا كان قبل بدء الحظر التجاري الأمريكي.

شاومي

ستقوم شركة شاومي بالفعل بإطلاق التحديث مع هاتف Redmi K20 Pro، ووفقًا لموقع XDA-Developers، فإن التحديث سيكون متاح فقط في الصين، ومع ذلك، سيحصل مالكي K20 Pro حول العالم على Android 10 قريبًا.

موتورولا

قد تنتظر شركة موتورولا حتى أواخر شهر ديسمبر لإطلاق التحديث مثلما فعلت العام الماضي، ومع ذلك، فقد يصل التحديث أولًا إلى هواتف Android One الخاصة بالشركة، ومن ثم بقية الهواتف الذكية غير التابعة لـ Android One.

سوني

لا توجد توقعات مفيدة حول موعد قيام شركة سوني بإطلاق التحديث مع هواتفها، ومع ذلك، فبالتأكيد سيصل التحديث أولاً إلى الأجهزة الرائدة، تليها الأجهزة التابعة للفئة المتوسطة.

LG

بالنظر إلى تحديث العام الماضي، فقد استغرقت شركة LG وقت كبير لإحضار التحديث إلى هواتفها، إذ وصل Android 9 Pie إلى هواتف LG بحلول شهر مايو من هذا العام، وعلى ما يبدو، فإن الأمر نفسه سوف ينطبق مع Android 10.

HTC

تأخرت شركة HTC أيضًا في إحضار تحديث Android 9 Pie إلى هواتفها الذكية، فقد وصل التحديث إلى U12 Plus و U11 و U11 Plus في شهر يونيو من هذا العام. ومع ذلك، فقد يصل التحديث إلى إصدار Android One من U11 Life قبل نهاية عام 2019، ولكن قد ننتظر حتى 2020 لنراه مع بقية هواتف HTC.

Asus

استغرقت Asus أيضًا بعض الوقت لدفع Android Pie إلى هواتفها، لذا فيبدو أننا سننتظر حتى بداية العام المقبل لكي نري تحديث Android 10 مع هواتف Asus الذكية.

Oppo

أطلقت شركة Oppo تحديث Android Pie مع هاتف Reno في الصين بحلول شهر أبريل من هذا العام، ولم تقم الشركة بالتحدث عن خطتها بشأن هذا التحديث إلا في شهر مارس. لا نعلم ما السبب وراء هذا التأخير، ولكن من المتوقع أن تتبع الشركة نفس النهج مع Android 10.

Vivo

التزمت Vivo بوعدها بتحديث هواتفها بتحديث Pie بحلول نهاية عام 2018. ومع ذلك، لم نرى التحديث الثابت حتى شهر مارس، وعلاوةً على ذلك، لم يصل التحديث سوي لعدد قليل من هواتف Vivo. وبالنظر إلى ذلك، فمن المتوقع أن يصل الإصدار الثابت من Android 10 إلا بحلول العام المقبل، ومن الجدير بالذكر أن Vivo X27 يعد جزءًا من برنامج الإصدار التجريبي من Android 10، لذلك يمكننا رؤيته في وقت قريب.

Realme

اقتحمت شركة Realme المشهد في عام 2018 باستخدام مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية، ولكن واجهت الشركة بعض المشاكل في إحضار التحديث في الوقت المناسب. كما لم نر النسخة الثابتة من تحديث Pie على هواتف Realme حتى شهر مايو من هذا العام، وهو وقت طويل بلا شك. ولكن بالنظر إلى أن Realme 3 Pro يعد جزءًا من برنامج الإصدار التجريبي من Android 10، فقد لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا.

