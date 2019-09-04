شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. هكذا احتفل رواد الفضاء بيوم العمل الأمريكى فى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل رواد الفضاء الأمريكيون فى محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع بيوم العمل الأمريكى على الأرض، حيث يتمتع رواد فضاء ناسا نيك هاج، وكريستينا كوخ، وأندرو مورجان، ببعض الوقت الإضافي للاتصال بالأصدقاء والأحباء، أو الاسترخاء ببساطة والنظر إلى الأرض من خلال النافذة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقد تم الاحتفال من جانب رواد الفضاء بهذا اليوم على طريقتهم الخاصة، حيث كتبت كوخ على موقع تويتر اليوم "يحتاج رواد الفضاء إلى المرح، سأقضى عطلة عيد العمال هذه على القراءة والاسترخاء بجوار نافذتي المفضلة.

وأضافت أنه بعد أسبوع طويل ملىء بالعلوم، والسير في الفضاء، من المهم إعادة الشحن للحفاظ على تركيزك على تحقيق أفضل ما لديك".

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ويشكل كل من لاهاى وكوخ ومورجان نصف طاقم إكسبيديشن 60 الحالى للمحطة الفضائية، ومن بين المشاركين في الفريق، رائد الفضاء الروسى أليكسي أوفشينين (قائد المحطة)، ورائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو.

وكتبت وكالة ناسا على موقع تويتر: "يوم عيد العمال سعيد من روادنا الذين يحتفلون بعيدًا مسافة 250 ميلًا فوقنا في محطة الفضاء الدولية، حيث يقومون بإجراء تجارب علمية مهمة تساعد على تحسين الحياة على الأرض وتمهيد الطريق لبعثات أرتميس إلى القمر وما بعده".