4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة

تعتبر خرائط جوجل Google Maps واحدة من الخدمات الأكثر استخدامًا، وتحرص جوجل دائما على تطويرها ودعمها بالعديد من الميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين على التنقل والسفر بسهولة.

إذا كنت ممن يتنقلون بين العديد من المواصلات يوميًا، فقد أضافت جوجل بعض الميزات الجديدة في تطبيق (خرائط جوجل) لجعل هذه التنقلات أسهل، وحتى تتمكن من الوصول إلى وجهتك في الوقت المحدد.

1- ميزة Mixed Modes الجديدة لتسهيل التنقل:

في المرة القادمة التي تبحث فيها عن الاتجاهات المتاحة للوصول إلى وجهتك التالية باستخدام تطبيق خرائط جوجل؛ سترى قسم (الأوضاع المختلطة) Mixed Modes ضمن خيارات مسارك.

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يتضمن هذا القسم جميع وسائل النقل المتاحة في المدينة لمساعدتك في الوصول إلى وجهتك، ابتداءً من مسار مترو الأنفاق أو القطار في الرحلات الطويلة، مرورًا بالحافلات، وخيارات الدراجات الهوائية المتاحة، وحتى خدمات النقل التشاركي، وتتغير هذه التوصيات اعتمادًا على حركة المرور.

كما ستجد أسفل كل رحلة جميع التفاصيل التي ستحتاج إليها لكل مرحلة في رحلتك، بما يشمل: تكلفة الرحلة، ووقت الانتظار، ومتى ستغادر الحافلة أو القطار. وستكون هذه الميزة مهمة أثناء السفر لمدينة جديدة حيث تتضمن جميع وسائل النقل المتاحة لمساعدتك على التجول في المدينة بسهولة.

إليك كيفية استخدام ميزة Mixed Modes في خرائط جوجل لتسهيل تنقلاتك اليومية، أو التنقل أثناء السفر:

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انتقل إلى تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

في حقل البحث اكتب وجهتك.

اضغط على خيار (الاتجاهات) Directions الموجود أسفل الشاشة.

اضغط على علامة التبويب (العبور) Transit، ستظهر لك طرق الرحلات والاتجاهات باستخدام خيارات النقل العام، وركوب الدراجات، وخدمات النقل التشاركي، ومنها يمكنك تحديد الخيار الأفضل الذي سيساعدك على الوصول في الوقت المحدد.

2- تنظيم الرحلات، والحجوزات:

يمكنك الآن استخدام خرائط جوجل للاطلاع على جميع رحلات الطيران، وحجوزات الفنادق الخاصة بك في مكان واحد، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى التطبيق على هاتفك.

اضغط على علامة القائمة الموجودة في في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (Your Places)، اضغط على علامة تبويب (الحجوزات) Reservations، حيث سترى قائمة برحلاتك القادمة. ويمكنك الوصول إليها حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت، لذلك لا داعي للقلق إذا كنت خارج نطاق تغطية الشبكة، أو عند عدم توافر خطة بيانات أثناء السفر دوليًا.

3- ميزة Live View لاستكشاف الأماكن:

لا يوجد شيء أروع من استكشاف مدينة جديدة سيرًا على الأقدام، فهي طريقة رائعة للاستمتاع بمناظر جديدة، بالرغم من أنه قد يكون من الصعب معرفة الاتجاه الذي يجب اتباعه بالضبط، ولكن باستخدام الميزة التجريبية الجديدة التي تُسمى (Live View) سيكون ذلك أسهل.

تعرض ميزة Live View المنطقة المحيطة بك من خلال كاميرا هاتفك، وذلك باستخدام الواقع المعزز لوضع أسهم ضخمة تخبرك بالتحديد متى تتجه إلى اليسار أو اليمين.

4- ميزة الأطباق الأكثر شعبية في المطاعم:

تجربة الأطعمة المحلية للمدن التي تزورها تعتبر من أبرز ميزات السفر، ومن خلال خرائط جوجل يمكنك العثور بسرعة على المطاعم التي تناسب ذوقك، ومعرفة مدة الانتظار فيها، وحتى الحجز دون مغادرة التطبيق.

كما تتيح لك ميزة (الأطباق الشائعة) popular dishes، اختيار الأطباق التي يجب تجربتها في القائمة، وذلك عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، التي تراجع تعليقات وتقييمات زوار المطعم السابقين، بالإضافة إلى الصور التي تُنشر.