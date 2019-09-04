شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة جديدة يطرحها تغير المناخ على المحاصيل .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر تغير المناخ على الكثير من جوانب الحياة وبشكل خاص المحاصيل، فإن الموز استفاد من المناخ على مدار الستين عامًا الماضية، لكن مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة قد يشهد انخفاضًا في أعداد الثمار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، " يحذر الخبراء من أنه على الرغم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة الغلة فى الموز حتى الآن، فإن هذا الاتجاه قد ينخفض قريبًا.

ودرس الباحثون تأثير الاحترار العالمي على الموز في 27 دولة منتجة الموز، ووجدوا أن متوسط الغلة قد زاد مع ارتفاع درجات الحرارة منذ عام 1961، ولكن قد تتقلص أعداد الثمار بشكل كبير بحلول عام 2050.

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ويعد الكثيرون أن الموز هو أهم محصول فاكهة، حيث يعتمد عليه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم في التغذية والدخل.

وأجرى علماء الأحياء فارون فارم ودان بيبير من جامعة إكستر فحص الآثار المستقبلية والمتوقعة لتغير المناخ على المنتجين والمصدرين الرئيسيين للموز في العالم، وركز الفريق على 27 دولة تشكل حوالي 86 في المائة من منتجي الموز في العالم.

ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ قد عزز ظروف نمو أكثر ملاءمة، مع زيادة الغلة منذ عام 1961، ومع ذلك، إذا استمر تغير المناخ بمعدله المتوقع ، فقد تقل هذه الزيادة في محصول الموز بشكل كبير، أو قد تختفي تمامًا في عام 2050.