شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ناسا تكشف عن صورة للقمر وكوكب المشترى فى سماء جبال الألب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط المصور جيورجيا هوفر صورة مميزة جدا للقمر وكوكب المشترى فى سماء جبال الألب، وتم عرضها كصورة ناسا الفلكية لليوم، فغالبًا ما تكون جبال الألب موضوعات لصور طبيعية خلابة، لكن الصورة الحديثة لسلسلة الجبال بها جمالان إضافيان لهذه الأجسام الفضائية المضيئة.

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن صورة غير مسبوفة للقمر والمشترى فى سماء جبال الألب، موضحة: "عند المشى فى ممر جبلي مرتفع فى شمال إيطاليا قبل ثلاثة أسابيع، كان هناك ارتباط بين قمرنا وكوكب المشترى البعيد، حيث ارتفع كلاهما معًا فى الجنوب الغربى بعد غروب الشمس".

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صورة ناسا

وتحتوى مقدمة الصورة على Locatelli Hut، وهى محطة شهيرة للمتنزهين، ويظهر القمر والمشترى فى وسط الصورة، فيما يظهر كوكب زحل أيضا في الجزء العلوي الأيسر.

أما عن مميزات التقاط الصورة فقد تم التقاطها خلال تعرض واحد لمدة 8 ثوانٍ، وسيظل كوكبا المشترى وزحل بارزين في السماء الغربية بعد غروب الشمس هذا الشهر، كما سيمر القمر بالقرب من كوكب المشترى مرة أخرى فى غضون أربعة أيام.