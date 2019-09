الهاتف Essential Phone يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل قبل قليل بإصدار تحديث Android 10 لجميع هواتف Google Pixel، بما في ذلك Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. ومع ذلك، يبدو أن هواتف Google Pixel ليست الوحيدة التي بدأت بتلقي تحديث Android 10، فهناك هاتف آخر بدأ الآن بتلقي الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.

الهاتف المعني هنا هو الهاتف Essential Phone الذي قامت شركة Essential بإطلاقه في العام 2017. ونتيجة لذلك، فهو يعتبر أول هاتف ذكي غير تابع لشركة جوجل يحصل على تحديث Android 10 الجديد. في الواقع، لقد تعودنا في الفترة الماضية أن يحصل هذا الهاتف على أحدث تحديثات الأندرويد الرئيسية بعد هواتف Google Pixel مباشرة، فنفس الأمر حدث مع تحديث Android 9 Pie في العام الماضي.

وكما هو الحال دائمًا مع التحديثات، فمن المتوقع أن يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

Android 10 is now available on Essential Phone for select Open Market customers. Check your device for the update! https://t.co/CZ4q45xiyk pic.twitter.com/JYvRLqn80L