شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة البلاستيك تتصاعد.. كل شخص يبتلع 73 ألف قطعة بلاستيكية فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الشخص العادى يبتلع ما يبلغ 73 ألف قطعة بلاستيكية صغيرة فى العام الواحد عن طريق الخطأ من خلال الطعام والشراب، حيث تدخل عن غير قصد أفواهنا وبالتالى الأمعاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء أن متوسط ما يتم ابتلاعه يوميا يشمل على على 200 قطعة من البلاستيك الدقيق، ووجد الباحثون أن المياه المعبأة فى زجاجات قد تكون واحدة من أكبر مصادر الجسيمات المجهرية، والتى قد تعرض الإنسان للخطر.

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كما توجد الكثير من المواد البلاستيكية الدقيقة فى الحياة البحرية التى تأكل القمامة الملقاة فى البحر قبل أن تشق طريقها إلى طعامنا، ففى المتوسط وجدوا 20 قطعة من جزيئات البلاستيك لكل عشرة جرامات من البراز البشرى.

وتم العثور على البلاستيك فى كل عينة من البراز البشرى مأخوذة من المشاركين فى جميع أنحاء العالم، وقال كبير الباحث الدكتور فيليب شويبل، من جامعة فيينا الطبية فى النمسا، "هذه أول دراسة من نوعها، تؤكد ما كنا نعتقد منذ فترة طويلة، أن المواد البلاستيكية تصل فى النهاية إلى الأمعاء البشرية".

وتشمل المواد البلاستيكية الدقيقة نفايات البلاستيك المكسورة والألياف الاصطناعية والخرز الموجودة فى منتجات النظافة الشخصية، ولا يزال الخطر على الأشخاص غير محدد، لكن هناك مخاوف من إمكانية تراكم المواد الكيميائية السامة والأصغر فى مجرى الدم.