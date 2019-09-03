كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Bang & Olufsen” تكشف النقاب عن مكبرات الصوت “Beosound”

متابعة-سنيار: أعلنت “Bang & Olufsen” عن “Beosound Stage”، أول مكبرات صوت تجلب “Bang & Olufsen Signature Sound” الغني والقوي إلى أي تلفزيون.

لتصميم مكبرات الصوت، انضم Bang & Olufsen إلى الاستوديو الدنماركي NORM Architects.

يعمل إطارها البسيط والأنيق، والذي يتوفر من الألومنيوم الطبيعي أو البرونز أو البلوط، حول السماعة ويضم لوحة تحكم حسية منقوشة بسلاسة.

تم تصميم الإطارات ذات الألوان الطبيعية والبرونزية باستخدام قطعة واحدة من الألمنيوم المطروق، في حين أن نسخة البلوط تتميز بمفاصل تُرى عادةً في الخزائن الاسكندنافية الرائعة.

تم تجهيز “Beosound Stage” بأحد عشر برنامج تشغيل لمكبرات الصوت، كل منها مدفوع بمكبر للصوت بقوة 50 واط، مما ينتج عنه مكبر صوت ثلاثي القنوات نشط بالكامل ومستند إلى DSP يرضي حتى المستمع الأكثر تميزًا.

تغطي مكبرات الصوت الكبيرة المخصصة جزءًا أكبر من نطاق التردد المنخفض وتوفر صوتا غنيا وعميقا رائعا.

تشتمل برامج تشغيل القناة المركزية على أربعة من مكبرات الصوت التي يبلغ قطرها 4 بوصات، والتي تقلل من التشوه وتسمح بحركة أكبر.

يتم التعامل مع الترددات المتوسطة للقناة المركزية بواسطة سائقين متوسطين بقياس 1 ⁄ 2 بوصة مع مكبر صوت قبة 3 / 4- بوصة.

يقدم الجانبان الأيمن والأيسر للجهاز صوتا ثلاثي الأبعاد.

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يتميز “Beosound Stage” بميزة “Dolby Atmos” التي تعمل على رفع مستوى الصوت وتأتي مع أوضاع استماع مختلفة: التلفزيون أو الموسيقى أو الأفلام أو الاستماع الليلي.

عند اختيار وضع الاستماع، يمكن للمستخدمين ضبط الصوت بدقة حسب ذوقهم باستخدام “ToneTouch”.

يتوافق شريط الصوت مع تقنيات البث الرائدة مثل “Chromecast” المدمج و “Apple AirPlay 2” و “Bluetooth”.

سوف يصل أول مكبرات صوت من “Bang & Olufsen” إلى المتاجر على مستوى العالم اعتبارا من أواخر خريف عام 2019.

وتتوفر مكبرات “Beosound Stage” بإطار الألومنيوم، وإطار البرونز بسعر 1500 يورو على الإنترنت، في متاجر تجزئة مختارة تابعة لجهات خارجية ومتاجر Bang & Olufsen.

بينما تتوفر مكبرات الصوت بإطار البلوط المدخن “Beosound Stage Smoked Oak” سعر 2،250 يورو (حوالي 2.420 دولار) في متاجر Bang & Olufsen حصريا.