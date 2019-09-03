كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ClimateGuard” مراقب جودة الهواء الشخصي

متنابعة-سنيار: “ClimateGuard” هو جهاز محمول صغير تم إنشاؤه خصيصًا لتمكينك من عرض جودة الهواء بسرعة في موقعك وتقديم تعليقات مرئية على الملوثات المحتملة في الهواء.

يأتي “ClimateGuard” كاملا مع تطبيق الهاتف الذكي الذي يدعم منصات Android و iOS التي توفر لك واجهة لمراقبة جودة الهواء بسهولة وتتبعها في مساحتك الشخصية.

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أنشأ فريق “ClimateGuard” جهازا فريدا يتعرف على الظروف المثالية لراحة المستخدم ويحلل البيئة الداخلية ليعلمك كيف يمكنك إجراء تحسينات للمساعدة في التأثير بشكل إيجابي على صحتك ورفاهيتك وكفاءتك، فهو ببساطة يوفر لك إمكانية التحكم الذكي بالمناخ.

تم إطلاق جهاز “ClimateGuard” عبر Kickstarter، وهو متاح للدعم مع تعهدات من 130 دولارا للإصدار القياسي من “ClimateGuard”، مما يوفر 50٪ من سعر التجزئة الموصى به.