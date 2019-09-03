نظام Android 10 وصل رسميًا، وإليك التغييرات والميزات التي سيأتي بها إلى جهازك

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحنا لكم قبل قليل، فقد بدأت شركة جوجل رسميًا اليوم بإصدار نظام Android 10 لكافة ملاك هواتف Google Pixel بحيث يتم الآن إصدار تحديث Android 10 الجديد لكل من Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. هذا التحديث يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.

من المفاجئ أن نرى الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL يحصلان بدورهما على تحديث Android 10 لأنهما تخطيا فترة الدعم الرسمية. وكما هو الحال دائمًا مع التحديثات، فمن المتوقع أن يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وترغب في الحصول على التحديث الآن، فبإمكانك تحميل ملفات التحديث الخاصة بجهازك من أجل تثبيت الإصدار الأحدث من نظام الاندرويد على هاتفك يدويًا إذا كنت تعرف بالفعل كيفية القيام بذلك.

قامت شركة جوجل مع Android 10 بالتخلي عن نظام التسمية الذي يستند على الحلويات والذي إعتمدت عليه منذ إطلاق أول إصدار من نظام الأندرويد قبل عدة سنوات. ومع ذلك، نظام التسمية الجديد ليس غامضًا، فهو لا يزال جيدًا وواضحًا نظرًا إلى أنه أصبح يعتمد على الأرقام فقط مثل نظام التسمية المستخدم في نظام iOS. وبغض النظر عن الإسم، فإن الميزة الأبرز في نظام Android 10 الجديد هي الوضع الليلي ” Dark Mode “، والذي لطالما طالب به مستخدمي هواتف Google Pixel.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت شركة جوجل إيماءات جديدة للتنقل سمحت لشركة جوجل أخيرًا بالتخلص من شريط التنقل، على الرغم من أن هذه الإيماءات الجديدة تتسبب في بعض المشاكل المربكة، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بإيماءة العودة التي تتداخل مع إيماءة سحب الطرف والتي لا تزال شائعة في الكثير من التطبيقات. ومع ذلك، هذا التغيير في نظام التنقل سيتيح لك توفير المزيد من المساحة التي تشتد الحاجة إليه على مستوى الشاشة، ولكنك ستفقد بعض الراحة في ما يخص تجربة المستخدم، على الأقل حتى تتعود على هذه التغييرات الجديدة.

أما بخصوص بميزة الردود الذكية Smart Reply، فهي الأن أصبحت تقترح عليك الإجراءات، وليس الردود فقط، لذلك إذا تلقيت رسالة بعنوان أو فيديو على اليوتيوب، فيمكنك فتح عنوان الموقع على تطبيق الخرائط أو عرض الفيديو في تطبيق اليوتيوب بمجرد النقر مرة واحدة على الإشعار. الردود الذكية أصبحت تعمل مع جميع تطبيقات الدردشة أيضًا.

أما بخصوص ميزة Live Caption، فهي تقوم بما يوحي به إسمها على أي مقطع فيديو أو تدوينة صوتية أو رسالة صوتية عبر أي تطبيق، بما في ذلك الأشياء التي تسجلها بنفسك. هذه الميزة ستصل في هذا الخريف، وستصل في البداية لهواتف Google Pixel. هذه الميزة الجديدة ستكون مدعومة بتكنولوجيا التعلم الآلي بحيث ستعمل على عرض الكلمات التوضيحية. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة Live Caption تعمل مع جميع ملفات الميديا تقريبًا، بما في ذلك مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والتدوينات الصوتية والرسائل الصوتية. بمجرد إكتشاف الكلام، ستظهر التسميات التوضيحية تلقائيًا مع العلم بأن هذه الميزة لا تتطلب إتصال بالإنترنت، وهذا ما يعني بأن أي معلومات لن تغادر هاتفك.

الوضع الليلي ” Dark Mode ” قادم أيضًا، وسيتم تشغيله تلقائيًا عندما تقوم بتفعيل وضع حفظ البطارية، أو يدويًا من خلال خيار في قائمة الإعدادات السريعة Quick Settings.

تجدر الإشارة إلى أن نظام Android 10 يتضمن ما يقرب من 50 ميزة جديدة تركز على الأمان والخصوصية. هناك أدوات توفر المزيد من الشفافية حول الموقع أيضًا، لأنها معلومات شخصية جدًا. وبذلك تحصل على تذكيرات لإستخدام خاصية تتبع الموقع إذا كنت لا تستخدم التطبيق الذي يطلب تحديد موقعك. وستحصل على تحكم دقيق عندما تمنح إذن تتبع موقعك لأحد التطبيقات من خلال ثلاث خيارات تشمل السماح بالوصول لموقعك طوال الوقت، أو فقط أثناء إستخدام التطبيق، أو رفض الوصول إلى موقعك نهائيًا. تحديد موقع المستخدم هو أيضًا في الطليعة داخل الإعدادات.

سيتم تحديث بعض أجزاء إطار عمل ( Framework ) الأندرويد في الخلفية دون الحاجة لإعادة التشغيل. سيؤدي هذا على ما يبدو إلى تثبيت التحديثات الأمنية بشكل أسرع، ولكننا سنرى. لقد سمعنا ذلك مرات عديدة من قبل، ومع ذلك معظم الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد ما زالت بطيئة في إصدار التحديثات الأمنية لأجهزتها، ناهيك عن إصدارات الأندرويد الجديدة. ولكن من الغريب أن نجد شركة جوجل تتوقف عن الحديث عن وصول تحديثات الأندرويد الرئيسية بسرعة إلى أجهزة الأندرويد، والتركيز بدلا من ذلك الآن على التحديثات الأمنية.

ستأتي ميزة Focus Mode في خريف هذا العام إلى نظام Android 10 وأيضًا لأجهزة Android 9 Pie. من المفترض أن يتم إستخدام هذا الوضع عندما ترغب في التركيز على إنجاز الأمور دون أن تصرف إنتباهك بإستمرار. ستقوم أولاً بتحديد التطبيقات التي تجدها مشتتة ومن ثم سيتم تعطيلها بمجرد تفعيل وضع Focus Mode حتى تقوم بإيقافه بالطبع.

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سيتم تضمين عناصر التحكم الآبوية Family Link في كل جهاز يحتوي على ميزات الرفاهية الرقمية، بدءًا مع Android Q. عندما تقوم بإعداد جهاز للطفل، يقوم Family Link بتوصيله بحسابك ويسمح لك بمراجعة التطبيقات، ووضع حدود يومية، وعرض عدد مشاهدات كل تطبيق، وتعيين وقت للنوم.

نظام Android 10 يأتي كذلك مع بعض الأشياء الجديدة الأخرى مثل صلاحية جديدة لنظام إدارة الموقع، فهناك الآن ثلاث خيارات بحيث يعطي الخيار الأول للتطبيق الوصول الدائم إلى مكانك، في حين يعطي الخيار الثاني للتطبيق الوصول إلى موقعك عندما يتم إستخدامه فقط، والخيار الثالث عدم السماح للتطبيق أبدًا بالوصول إلى موقعك.

في الجانب المتعلق دائمًا بالصلاحيات، سيكون بمقدورك التحكم بشكل أفضل في إمكانية وصول التطبيقات إلى الصور والفيديوهات والملفات الصوتية الخاصة بك. وللوصول إلى داخل مجلد التحميلات، يجب أن تستخدم أداة إختيار ملف النظام، مما يتيح لك تحديد الملفات التي يمكن الوصول إليها.

سيمنع Android 10 التطبيقات من بدء الأنشطة أثناء وجودها في الخلفية، من أجل تقليل عدد التطبيقات التي تقفز بشكل غير متوقع إلى المقدمة. إذا إحتاج أحد التطبيقات إلى لفت إنتباهك بسرعة، فيمكنه إستخدام إشعار ذي الأولوية العالية وتوفير نية إستخدام كامل الشاشة بدلاً من ذلك.

سيتم تقييد الوصول إلى رقم IMEI الخاص بالجهاز والرقم التسلسلي والمعرفات المماثلة في Android 10، وستعمل شركة جوجل على إختيار عنوان MAC لجهازك بشكل عشوائي أثناء الإتصال بشبكات WiFi مختلفة إفتراضيًا علمًا أن هذا الخيار كان إختياريًا في نظام Android 9 Pie.

نظام Android 10 الجديد يجلب معه أيضًا الدعم للأجهزة المحمولة القابلة للطي من خلال إستيعاب وملائمة حالات الإستخدام الفريدة، والتكيف مع الأبعاد المختلفة للشاشة والسماح لك بالمواصلة حيث توقفت قبل أن تقوم بطي أو فتح الجهاز مع ميزة تدعى Screen Continuity. مما لا يثير الدهشة، نظام Android 10 الجديد يجلب معه كذلك الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

تم أيضًا إجراء تغييرات على WiFi في نظام Android 10 لتحسين الخصوصية والأداء، وكذلك تحسين حالات الإستخدام مثل إدارة أجهزة إنترنت الأشياء IoT وإقتراح الإتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى الحصول على صلاحية تحديد موقعك. سيكون هناك أيضًا وضع الأداء العالي، ووضع الإستجابة السريعة لـ WiFi، وهو الوضع الذي سيكون مفيدًا جدًا في الألعاب الفورية، والمحادثات الصوتية، وما شابه ذلك.

في نظام Android 10، يمكن للتطبيقات أن تطلب صورة Dynamic Depth، مما يتيح لتطبيقات الطرف الثالث بتقديم تمويه خاص وخيارات طمس الخلفية. يمكن أيضًا إستخدام هذه البيانات لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد أو دعم حالات إستخدام الواقع المعزز. سيكون Dynamic Depth عبارة عن تنسيق مفتوح.

نظام Android 10 الجديد يقوم أيضًا بدعم تنسيقات جديدة تشمل AV1 للفيديوهات و Opus للأغاني والصوتيات، فضلا عن تنسيق +HDR10 لمقاطع الفيديو العالية النطاق الديناميكي على الأجهزة التي تدعم ذلك. وبغض النظر عن التنسيقات، فقد قامت شركة جوجل كذلك في نظام Android 10 بتحسين ART Runtime في قلب النظام، في حين تم تحديث إطار المصادقة الموحد ليدعم الآن طرق المصادقة الأخرى مثل الوجه.

هناك العديد من الميزات الجديدة في نظام Android 10، ويحتوي الموقع الرسمي على القائمة الكاملة لهذه الميزات إذا كنت ترغب في الغوص بشكل أعمق.