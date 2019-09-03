جوجل تعلن رسميًا إطلاق نظام أندرويد 10 الجديد

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق النسخة النهائية من نظام التشغيل أندرويد 10 لجميع هواتف بكسل التابعة لها، وذلك بعد أشهر من النسخ التجريبية التي كانت تُختبر بها فعالية المزايا الجديدة.

وفيما قد يكون علامة تبعث على الأمل بأن هذا الإصدار من أندرويد سيأتي إلى هواتف أخرى على نحو أسرع من ذي قبل، وعدت جوجل بأنها: “تعمل مع عدد من الشركاء لإطلاق أو ترقية الأجهزة إلى أندرويد 10 خلال العام الحالي”.

يُشار إلى أن أندرويد 10 يأتي بالعديد من المزايا الجديدة، أبرزها: (الوضع الداكن) لكامل النظام، وأذونات وضوابط خصوصية أكثر صرامة، بالإضافة إلى (وضع التركيز) Focus Mode الجديد، الذي يُعطِّل التطبيقات المُلهية، كما يأتي النظام بضوابط أبسط للإشعارات، وضوابط للعائلة مدمجة وأفضل.

ومن أهم التحديثات أيضًا؛ مما قد لا تكون مرئيةً لمعظم المستخدمين: (مشروع الخط الرئيسي) Project Mainline التي تسمح لجوجل بإصدار بعض التحديثات الأمنية الحرجة من خلال متجر جوجل بلاي مباشرةً بدلًا من انتظار شركات تصنيع الهواتف أو شركات الاتصالات لإصدارها. مع الإشارة إلى أن الهواتف التي سوف تُرقَّى من أندرويد 9 إلى أندرويد 19 لن تدعم هذه الميزة.

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يُشار أيضًا إلى أن مزايا أندرويد 10 الجديدة لن تكون متاحةً بشكل كامل الآن، إذ إن ميزة (وضع التركيز) لا تزال تجريبيةً، كما أن ميزة (التعليق المباشر) Live Caption – التي تسمح للمستخدمين بعرض تعليق نصي لحظي لجميع المقاطع الصوتية أو المرئية المحفوظة على الجهاز – سوف تُطلق في وقت لاحق من العام الحالي، ولهواتف بكسل فقط في الوقت الراهن.

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وقالت جوجل: إن جميع تطبيقاتها الرئيسية سوف تدعم (الوضع الداكن)، ولكن ليس الآن، إذ إن تطبيق البريد الإلكتروني جيميل لا يزال يعمل على دعم التوافقية مع هذه الميزة، ولن تُدعم قبل نهاية الشهر الحالي.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف بكسل الحصول على أندرويد 10 اعتبارًا من اليوم، ويمكن تفقد وصوله عن طريق الذهاب إلى (الإعدادات) Settings > (متقدم) Advanced > (تحديث النظام) System Update.