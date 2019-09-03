شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لحمايتك من تراكم رسائل البريد الإلكترونى أثناء أجازتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينزعج الكثير من المستخدمين من تراكم البريد الإلكترونى بعد عودتهم من الأجازة، ورغم وجود ميزة الاستجابة التلقائية، لكن هناك فرصة كبيرة بأن تظل لديك الكثير من الرسائل، لذا أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة إلى كل من Gmail و Hangouts Chat تهدف إلى الحد من تراكم البريد الالكترونى المزعج.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، فإذا كنت خارج المكتب أو أثناء عطلة، فستظهر لافتة صفراء أسفل أى بريد إلكترونى أو نافذة دردشة لإعلام زملائك أنك غير موجود، وسيحصلوا على الإشعار قبل أن تتاح لهم فرصة الضغط على زر "إرسال".

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لا يتم إتاحة هذه الميزة سوى لمستخدمى الأعمال الذين اشتركوا فى G Suite - وهو الإصدار الأكثر المدفوع من برنامج جى ميل، وسيتم تمكينه تلقائيًا وسيتم إطلاقه للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.