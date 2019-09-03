تكنولوجيا: وان بلس تقدم جهاز OnePlus TV قريباً بتقنية Dolby Atmos و8 مكبرات صوتية مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تفاصيل جديدة جاءت عبر تسريبات قوائم أمازون كشف عن بعض من مواصفات جهاز تلفاز OnePlus TV المرتقب من وان بلس، والذي يأتي قريباً بعدد 8 من المكبرات الصوتية مع تقنية Dolby Atmos.

ينطلق جهاز تلفاز OnePlus TV قريباً بعدد 8 من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 50W، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos، وقد كشفت التسريبات السابقة عن شاشة QLED بدقة 4K وبحجم 55 إنش، كما يأتي الجهاز بنظام تشغيل Android.

ولقد أشار Pete Lau الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة وان بلس، على أن جهاز OnePlus TV سينطق في البداية في السوق الهندي، ومن ثم سينطلق في أسواق أمريكا الشمالية، أوروبا، وأيضاً الصين بعد إنتهاء الشركة من عقد شراكات مع الشركات المختصة بدفع المحتوى.

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يذكر أن أجهزة التلفاز الذكية التي تأتي بمكبرات صوتية مدمجة لا تقدم غالباً تجربة صوتية مميزة في أجهزة التلفاز، لذا نترقب ما تقدمه وان بلس في إصدارها الأول من الشاشات الذكية قريباً.

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