جوجل تبدأ رسميًا بإصدار تحديث Android 10 لكافة هواتف Google Pixel

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحت الشائعات بالفعل، فقد قامت شركة جوجل رسميًا اليوم بإصدار نظام Android 10 لكافة ملاك هواتف Google Pixel. يتم الآن إصدار تحديث Android 10 الجديد لكل من Google Pixel و Google Pixel XL و Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL و Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL و Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. هذا التحديث يجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر.

من المفاجئ أن نرى الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL يحصلان بدورهما على تحديث Android 10 لأنهما تخطيا فترة الدعم الرسمية. وكما هو الحال دائمًا مع التحديثات، فمن المتوقع أن يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.