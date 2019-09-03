Nubia Red Magic 3S سيضم شاشة بمعدل التحديث 90Hz و 4D Vibration Feedback

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بعض ميزات هاتفها القادم Nubia Red Magic 3S الذي من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري بالصين.

أصدرت الشركة الصينية مجموعة من الملصقات التشويقية التي تثبت قدوم الهاتف Nubia Red Magic 3S مع بعض الميزات مثل الشاشة التي تمتاز بمعدل التحديث 90Hz ونظام ردود الفعل الإهتزازية 4D Vibration Feedback والصوت المحيطي الثلاثي الأبعاد 3D Surround Sound. حسنًا، هذه بالكاد مفاجأة لأن هذه الميزات كانت موجودة بالفعل في الهاتف Nubia Red Magic 3 الحالي.

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كشفت العلامة التجارية الفرعية Nubia أيضًا أن الهاتف Nubia Red Magic 3S سيضم أزرار LR للكتف والتي من المحتمل أن تكون مماثلة للأزرار التي رأيناها على الجانب الأيمن من الهاتف Nubia Red Magic 3. وعلى ذكر ذلك، فقد يحتفظ الهاتف Nubia Red Magic 3S بمعظم ميزات Nubia Red Magic 3، إلا أنه سيحصل على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم بدلاً من المعالج Snapdragon 855.

حسنًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا لمعرفة المزيد عن مواصفات الهاتف وأسعاره والأماكن حيث سيتم إطلاقه، فنحن على بعد يومين فقط من الإعلان الرسمي.