شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. مركبة الفضاء SMART-1 تتحطم على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 3 سبتمبر من عام 2006 تحطمت مركبة الفضاء SMART-1 على القمر، وهى عبارة عن قمر صناعى أوروبى، ولم يعد هذا حادثا من حوادث الفضاء لأنه تم عن قصد.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أطلقت مركبة SMART-1 فى عام 2003 وكانت أول مركبة فضاء أوروبية تذهب إلى القمر، وهى المهمة الأولى لبرنامج يسمى "البعثات الصغيرة للأبحاث المتقدمة فى التكنولوجيا"، والذى كان عبارة عن سلسلة من المركبات الفضائية منخفضة التكلفة التى أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية لاختبار تقنيات الرحلات الفضائية الجديدة.

ولعل الهدف الأساسى لـ SMART-1 هو اختبار شىء يسمى الدفع الأولى بالطاقة الشمسية الكهربائية، أو محرك كهربائى الذى يعمل بالطاقة الشمسية.

وبينما كان يدور حول القمر لمدة عامين تقريبا كان يبحث عن الجليد المائى والمواد الكيميائية الأخرى على سطح القمر، ثم اندفع إلى القمر بشكل مخطط له من أجل الاختبارات أيضا، فقد راقب علماء الفلك على الأرض التأثيرات باستخدام التلسكوبات الخاصة بهم، على أمل أن يمنحهم ذلك تفاصيل جديدة عن ميكانيكا تأثيرات النيازك.