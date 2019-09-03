شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك الأحدث.. 3 خدمات توقفت عن عرض عدد "اللايكات".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت مؤخرا عدد من خدمات السوشيال ميديا وغيرها إلى إزالة عدد اللايكات الموجودة على المنشورات المختلفة أو الفيديوهات، وذلك للعديد من الأسباب أبرزها العامل النفسى على حد وصف بعض هذه المنصات، وفيما يلى نرصد أبرز الخدمات التى قررت إزالة عدد علامات الإعجاب على منشورات المستخدمين كما يلى:

- فيس بوك يدرس الأمر

يستعد موقع فيس بوك لإخفاء عدد "اللايك" فى محاولة للحفاظ على صحة مستخدميه النفسية، وأكدت الشركة أنها تعد الميزة، ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المنتظر إعطاء المستخدمين القدرة على رؤية قائمة بالإعجابات على منشوراتهم الخاصة، لكن لا يمكنهم مشاهدة عدد مشاركات الآخرين.

حيث تقول المنصة إنها جزء من جهد لجعل المستخدمين يشعرون بسعادة أكبر وسط مخاوف من أن وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن تسهم فى تدنى احترام الذات ومشاعر عدم الملاءمة لدى الشباب.

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- انستجرام يخفى عدد اللايكات بالفعل

شهد مستخدمو انستجرام حول العالم تغييرا كبيرا بالتطبيق، إذ اختفى "عداد اللايك"، فلن يعد بوسعهم معرفة عدد "اللايك" التى حصلت عليها منشورات أصدقائهم، حيث بدأت هذه التجربة فى سبع دول بجميع أنحاء العالم، إذ تهدف لإزالة القلق المرتبط بالنشر وعدم الحصول على عدد كبير من الإعجابات، إذ سيقوم المستخدم بتحميل صورة ورؤية عدد "اللايك" التى يتلقاها، ولكن لن يعرفها أحد.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن المنصة تسعى من خلال هذا الإخفاء إلى دفع المستخدمين للتركيز على المحتوى المعروض بدلا من عداد الإعجاب، وهو ما من شأنه أن يفيد المنصة فى رفع مستوى التفاعل على المحتوى المنشور سواء من الفيديوهات القصيرة أو الصور.

-يوتيوب يتوقف عن عرض عدد متابعى القنوات

كذلك ففى محاولة لتخفيف الضغط عن المبدعين قرر يوتيوب تغيير الطريقة التى يعرض بها عدد المتابعين فى الحساب بداية من سبتمبر، ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العملى سيقدم الموقع إحصاء مختصرا لعدد المشتركين، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى ال منشئ1234567 مشتركاً فسوف يرى المشاهدون أن العدد هو 1.23 مليون مشترك فقط.

قال يوتيوب تعليقا عن التحديث: "إلى جانب توفير المزيد من الاتساق، فإن هذا يعالج مخاوف المنشئ بشأن التوتر والرفاهية، وتحديداً حول تتبع عدد المشتركين فى الوقت الفعلي، فعلى الرغم من أننا لا نعرف أن الجميع سيوافقون على هذا التحديث إلا أننا نأمل أن يكون ذلك بمثابة خطوة إيجابية للمجتمع لكل من يشاهد وينشئ المحتوى".