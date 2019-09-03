تكنولوجيا: SteelSeries تقدم سماعة Arctis 1 اللاسلكية لدعم مستخدمي Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ SteelSeries اليوم في شحن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Arctis 1، التي تأتي بتصميم يدعم الإقتران السريع بوحدة الألعاب Switch.

يبحث مستخدمي وحدة التحكم في الألعاب Switch عن سماعة تقترن بشكل سلس مع وحدة الألعاب وتقدم تجربة صوتية مميزة عبر البلوتوث، وشركة SteelSeries تقدم سماعتها الجديدة Arctis 1 بميزة الإتصال اللاسلكي وأيضاً دعم الإقتران السريع والسلس بوحدة Switch.

وتأتي سماعة Arctis 1 بالرمز الخاص الذي يدعم الإتصال بوحدة Switch،حيث يمكن تثبيت جهاز إستقبال USB-C في الجزء السفلي من وحدة Switch ليتم الإقتران بشكل مباشر، كما تدعم السماعة إتصال لاسلكي بسرعة 2.4GHz كبديل لتقنية البلوتوث.

كما تؤكد SteelSeries على أن سماعة Arctis 1 تأتي بدون أي تأخير ملحوظ في الإستجابة، كما تدعم السماعة اللاسلكية الكثير من منصات الألعاب إلى جانب منصة Switch، أيضاً تدعم الإتصال بأجهزة الحاسب، وهواتف وأجهزة الأندوريد، وأيضاً PS4، كما تدعم العمل مع خدمة Google Stadia، أيضاً يمكن أن تدعم السماعة الإتصال مع وحدة التحكم في الألعاب Xbox One من خلال كابل 3.5مم.

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