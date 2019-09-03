تحديد موعد وصول الهاتف القابل للطي Galaxy Fold لرفوف المتاجر

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks من خلال تغريدة جديدة في حسابه الرسمي على شبكة تويتر أنه سيتم إطلاق الهاتف القابل للطي Galaxy Fold في اليوم 27 سبتمبر. وأكدت شركة سامسونج من قبل أنها ستقوم بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الأول في شهر سبتمبر، ولكنها لم تكشف عن تاريخ محدد.
ووفقا للشائعات السابقة، فقد يتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية في اليوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، ولكن لا نزال نفتقد إلى دليل يؤكد ذلك. وفي شهر يوليو الماضي، كانت شركة سامسونج قد أصدرت بيانًا رسميًا توضح فيه جميع التحسينات التي أجرتها على تصميم الهاتف. يتضمن ذلك تحسين المفصل، بالإضافة إلى تمديد الطبقة الواقية الممتدة أعلى الشاشة لمنع أي جسيمات من إتلاف الشاشة.
ذكرت شركة سامسونج أيضًا أنها عملت على تحسين تجربة المستخدم من خلال تحسين التطبيقات والخدمات للإستفادة أكثر من المساحة التي توفرها الشاشة الكبيرة للجهاز. كل ما تبقى الآن لشركة سامسونج هو تأكيد تاريخ الإطلاق.
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