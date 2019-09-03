قسم Sony Mobile في السويد سيتم دمجه في Sony Nordic

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة Sony Mobile بالمزيد من التغييرات لتقليص حجم مكتبها في مدينة لوند بالسويد. أعلنت الشركة اليابانية في العام الماضي أنها ستقوم بتسريح 200 موظف، والآن هناك تقارير تفيد بأن 60 وظيفة إضافية قد تكون في خطر. كل المهندسين وموظفي الدعم قد يتأثرون بذلك.

في النهاية، سيتم دمج Sony Mobile AB ( فرع الشركة في السويد ) مع Sony Nordic. قام البعض بالفعل بعملية الإنتقال، فقد تم نقل 50 موظفًا من Sony Mobile AB إلى Network Communications Europe. وتم كذلك نقل الموظفون الـ 100 الآخرون إلى قسم البحث والتطوير الجديد الذي تم إفتتاحه في لوند هذا الربيع.

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هذا لا يعني أن شركة Sony ستخرج من سوق الهواتف الذكية، ولكن قسم الأجهزة المحمولة في السويد سيتوقف عن العمل كشركة منفصلة. مكتب لوند هو المقر الرئيسي السابق لشركة Ericsson Mobile، والذي إستحوذت عليه Sony بعدما قامت بشراء الحصة الكاملة في شراكة Sony Ericsson.