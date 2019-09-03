شركة Sony تشوق لـ ” هاتف Xperia في راحة يدك ” قبيل إنعقاد معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony اليوم بالتشويق لـ ” هاتف Xperia في راحة يدك “، وهو ما يتماشى مع الشائعات التي سمعناها بشأن قدوم الهاتف Xperia 2 مع شاشة OLED أصغر بحجم 6.1 إنش وبدقة 4K تمتاز بنسبة العرض على الإرتفاع 21:9 على غرار شاشة الهاتف Xperia 1 الأكبر حجمًا والتي تمتاز بقطر 6.5 إنش.

يكشف هذا الفيديو التشويقي فعليًا أكثر مما يمكن أن يراه الشخص العادي. هل لاحظت ألوان الخلفية؟ هي تتوافق تمامًا مع الألوان الزرقاء والأرجوانية التي رأيناها في الصور الرسمية المسربة للهاتف Xperia 2 في الفترة الماضية. لم نر الهاتف باللون الأبيض حتى الآن.

على أي حال، من المتوقع أن يصل الهاتف Xperia 2 كخلف روحي لسلسلة هواتف Xperia Compact مع ميزات رائدة مثل شاشة 4K OLED، والمعالج Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية. عمومًا، تعالى لزيارتنا في اليوم 5 سبتمبر في الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي للحصول على التفاصيل الكاملة لأن هذا هو اليوم الذي ستقوم فيه شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 2 في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية، برلين.

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