شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يزيل أكثر من 17 ألف قناة و100ألف فيديو.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه عقب شهرين فقط من بدء تطبيق سياسة يوتيوب الجديدة في التعامل مع المحتوى الذي يشجع على الكراهية، حذفت خدمة مشاركة الفيديوهات أكثر من 100 ألف مقطع فيديو و 17 ألف قناة تعمل على نشر الكراهية كل يوم.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فإن هذا يمثل قفزة كبيرة بنحو خمسة أضعاف الربع الماضى، وامتد حذف المحتوى ليصل إلى التعليقات أيضاً حيث حذفت أكثر من 500 مليون تعليق تعتقد أنه ينشر الكراهية، فيما لا يعد جميع هذا المحتوي المحذوف تم نشره حديث، حيث كانت هناك العديد من المحتويات المنشورة سابقا على يوتيوب، لكن مع السياسة الجديدة أصبح مخالفاً ويجب حذفه.

وتعتمد خدمة يوتيوب بشكل كبير على الخوارزميات في تمييز المحتوى الذي ينشر الكراهية، وتبلغ دقة التعرف نسبة عالية لدرجة أن 80% من المحتوى المحذوف يتم التعامل معه قبل أن يشاهده أحد، كذلك فإن يوتيوب لديه سياسة صارمة في التعامل مع المحتوى الذي ينشر الكراهية، فإن لم تحذفه بالكامل من المرة الأولى، فإنها على الأقل تخفض من معدل ظهوره للمستخدمين.