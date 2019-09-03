شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الشمالية تعرض أجهزة واقع افتراضى بمعرض فى بيونجيانج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية افتتحت معرضاً تجارياً دولياً لمنتجات التكنولوجيا المتطورة أمس الاثنين 2 سبتمبر.
وفى لقطات، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه.سي.إن.ايه"، ولا يتسنى لرويترز التحقق منها بشكل مستقل، تظهر ما يبدو أنها أجهزة واقع افتراضي، وأجهزة روبوت وطائرات مُسيّرة.
وقالت الوكالة إن أكثر من 50 شركة صينية عرضت منتجات مختلفة بينها أجهزة خاصة بالذكاء الصناعى وسلع إلكترونية وأجهزة إضاءة.
ويستمر المعرض التجارى حتى يوم الجمعة 6 سبتمبر، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية.
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