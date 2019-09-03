شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الشمالية تعرض أجهزة واقع افتراضى بمعرض فى بيونجيانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية افتتحت معرضاً تجارياً دولياً لمنتجات التكنولوجيا المتطورة أمس الاثنين 2 سبتمبر.

وفى لقطات، نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية "كيه.سي.إن.ايه"، ولا يتسنى لرويترز التحقق منها بشكل مستقل، تظهر ما يبدو أنها أجهزة واقع افتراضي، وأجهزة روبوت وطائرات مُسيّرة.

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وقالت الوكالة إن أكثر من 50 شركة صينية عرضت منتجات مختلفة بينها أجهزة خاصة بالذكاء الصناعى وسلع إلكترونية وأجهزة إضاءة.

ويستمر المعرض التجارى حتى يوم الجمعة 6 سبتمبر، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية.