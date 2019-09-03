تكنولوجيا: تسريبات benchmark تكشف عن آداء هاتف iPhone 11R

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل للكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 11 في 10 من سبتمبر، واليوم رصدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر benchmark والتي تكشف عن آداء هاتف iPhone 11R.
يظهر هاتف iPhone 11R في التسريبات بعنوان iPhone12,1، حيث يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يأتي بنظام تشغيل iOS 13، ويضم رقاقة سداسية بسرعة 2.66GHz، أي أن هذا الإصدار يأتي مع 1 رام أعلى من iPhone XR الحالي، وأيضاً سرعة أعلى في آداء الهاتف.
ولقد سجل الهاتف في الأنوية الأحادية 5415 نقطة، بينما سجل هاتف iPhone 11R في الأنوية المتعددة 11294 نقطة، بينما سجل الإصدار السابق iPhone XR في الأنوية الآحادية 4831 نقطة، و11394 نقطة في الأنوية المتعددة.
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