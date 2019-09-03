iPhone 11 سيحصل على معالج أسرع قليلاً، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB

فاطمة أيت طالب - دبي - لكي نكون صادقين، علينا أن نقول بأننا متحمسون أكثر لخليفة الهاتف iPhone XR على خلفي iPhone XS و iPhone XS Max. الآن بفضل بعض إختبارات الأداء، فيبدو أننا حصلنا على فكرة حول أداء خليفة iPhone XR الذي سمعنا في الفترة الماضية أنه سيحمل إسم iPhone 11. وبناءً على هذه الإختبارات، فيمكننا القول بأن الهاتف iPhone 11 لن يحصل على ترقية كبيرة على مستوى الأداء.

ووفقا للإختبارات، فهي تكشف أن الهاتف سيضم معالج سداسي النوى والذي من المرجح أن يكون Apple A13. ومع ذلك، فإختبارات الأداء تشير إلى أن هذا المعالج لن يحصل على ترقية كبيرة على مستوى السرعة، فهو لا يزال يمتاز بتردد يبلغ 2.66GHz مع العلم بأن المعالج Apple A12 Bionic المستخدم في الهاتف iPhone XR يمتاز بتردد 2.49GHz.

ومع ذلك، فنحن نعتقد بأن المعالج Apple A13 سيأتي على الأرجح بتحسينات خاصة، لذلك ليس من العدل حقًا الحكم على أداء الهاتف إستنادًا إلى معدل التردد. الشيء الإيجابي في خليفة iPhone XR هو أنه سيضم 4GB من الذاكرة العشوائية مع العلم بأن iPhone XR الحالي يضم 3GB فقط من الذاكرة العشوائية.

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على الرغم من أن خليفة iPhone XR سيواصل إستخدام شاشة بتقنية LCD بدلاً من OLED، فإن الترقيات الأخرى التي سيحصل عليها هذا الهاتف ستشمل الحصول على كاميرا إضافية في الخلف، مما يعني أنه سيكون مماثلاً لكل من iPhone XS و iPhone XS Max اللذان تم إطلاقهما في العام الماضي. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة آبل بإزاحة الستار رسميًا عن هواتفها الذكية الجديدة في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.