سامسونج تعرض سماعات AKG Y500 مجانًا مع بعض هواتف Galaxy

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج للتو عن عرض جديد للعملاء في المملكة المتحدة تمنح لهم من خلاله سماعات الرأس اللاسلكية AKG Y500 مجانًا في حالة إذا قاموا بشراء بعض طرازات Galaxy مع العلم بأن هذه السماعات تُكلف في العادة 129 جنيهًا إسترلينيًا.

الهواتف الذكية التي يشملها هذا العرض هي Galaxy A50 و Galaxy A70 و Galaxy A80 و Galaxy S10e. لذلك، إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة، فبإمكانك إختيار واحد من هذه الهواتف الذكية الأربعة، ثم معرفة متاجر التجزئة التي توفر هذا العرض للعملاء لشراء الهاتف المعني منها للحصل على سماعات AKG Y500 مجانًا.

على الرغم من أن البيان الصحفي يقول أن هذا العرض بدأ منذ 21 أغسطس إلا أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن ذلك. أيضًا، وفقا لتغريدة من الحساب الرسمي Samsung Newsroom، فهذا العرض سيستمر من 21 أغسطس إلى غاية 19 سبتمبر، لذا لا يزال لديك بعض الوقت للتفكير. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان هذا العرض سيصل إلى بلدان أخرى أو ما إذا كان سيقتصر على المملكة المتحدة فقط.