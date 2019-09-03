شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى الذكرى الـ 24 لإطلاقه .. كل ما تحتاج معرفته عن eBay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 3 سبتمبر ذكرى إطلاق موقع المزادات الشهير eBay، والذى يعبر الأقدم بل الأول على الإنترنت، حيث يمثل دور الوسيط بين البائع والمشترى والمجال مفتوح لأى شخص لكى يعرض بضاعته للبيع أو شراء البضائع، حيث جرى إطلاقه فى 3 سبتمبر 1995.

تاريخ eBay

تمكن الطالب "بيير أميديار" فى عطلة نهاية الأسبوع أن يطوّر برنامج للمزادات، وقد تم إطلاق الموقع عام 1995 وكان اسمهAuction-web وتم تغييره إلى eBay لاحقا بعد أن تطور الموقع، واستطاع بيع أول سيارة عن طريقه عام 1996، فيما يصل حجم أعمال الموقع اليوم 40 مليار دولار.

حقائق عن eBay

- كان يعرف فى الأساس بـ Auction-web أو مزادات الويب

- أول قطعة تم بيعها عبره كان قلم ليزر مكسور.

Advertisements

-يستخدم البريطانيون موقع eBay أكثر من أى مكان آخر.

- هناك أكثر من 800 مليون عنصر معروض للبيع فى نفس الوقت على eBay.

- أغلى شىء تم بيعه عبر eBay على الإطلاق كان "يخت"، والذى تم بيعه بسعر 7.4 مليار.

-اللون الأصلى للموقع كان أصفر.

- حتى ناسا استخدمت أيضا موقع eBay .