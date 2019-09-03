شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثًا عاجلاً لإصلاح ثغرة خطيرة فى متصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جوجل تحديثًا عاجلاً لإصلاح ثغرة خطيرة فى متصفح كروم، والذى يتيح للهاكرز تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية فى سياق المتصفح، وهذا يعنى أن المهاجمين يمكنهم عرض بياناتك السرية أو حتى تعديلها وحذفها، إذ يحاول الهاكرز دائمًا للوصول إلى معلومات حساسة مثل التفاصيل المصرفية أو بعض البيانات التى تتيح لهم ابتزاز الأشخاص.
ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يمكن للمهاجم تثبيت البرامج ؛ عرض أو تغيير أو حذف البيانات؛ أو إنشاء حسابات جديدة مع حقوق المستخدم الكاملة، لذا أصدرت جوجل حلاً لهذا الخطأ الذى سيتم طرحه لنظام التشغيل Mac و Linux و Windows والذى سيتم طرحه فى الأسابيع المقبلة.
تم اكتشاف الخطأ المزعوم بواسطة مركز أمان الإنترنت، والذى كتب: "تم اكتشاف ثغرة أمنية فى جوجل كروم، مما قد يسمح بتنفيذ التعليمات البرمجية المختلفة.
للبقاء فى مأمن من الأخطاء، يجب عليك تجنب زيارة المواقع الإلكترونية التى تبدو مراوغة أو غير جديرة بالثقة وتأكد من أنك لا تضغط فوق الروابط غير الموثوقة.
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