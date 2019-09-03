شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوفر خيارا لتأكيد ترجمة عنوان ووصف الفيديوهات لمالكى القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث يوتيوب من سياسة إضافة الترجمة للمحتوى المنشور على الخدمة، وذلك بعد شكوى من استغلال الميزة فى الإساءة لصناع المحتوى، حيث أضاف يوتيوب مؤخرا خيار جديد لأصحاب القنوات، والذى يتيح لهم التحكم بشكل يدوى فى عملية إرفاق ترجمة العنوانين وشرح المحتوى الذى يجرى عبر المشتركين فى القناة، بحسب ما نشره يوتيوب على حسابه الرسمى على تويتر.

ويتيح يوتيوب لأصحاب القنوات تفعيل هذا الخيار الذى يعمل على توسعة نطاق استهداف الجمهور العالمى عبر توفير ترجمات بلغات مختلفة للفيديوهات، أما فيما يتعلق بتحديث السياسة الخاصة بيوتيوب، فإنها جاءت كنتيجة لمشكلة واجهها صاحب الحساب الفردى الأعلى عدداً للمشتركين عالمياً PewDiePie، حيث تم استغلال هذه الخاصية لتشكيل حملة مسيئة ضده تمثلت بإضافة ترجمات للعنوانين والشروحات بألفاظ نابية ومسيئة.

وقد تواصل أحد المشاهير مع يوتيوب، وأشار إلى هذه المشكلة، حيث طالب المنصة بحلها وذلك قبل أن يجرى استغلالها فى قنوات شهيرة أخرى، ليرد عليه حساب فريق يوتيوب بعد أيام، بقدرة مالك القناة على الإشارة إلى الترجمات المسيئة ليراجعوها، ليقترح عليهم خيار تأكيد الترجمة من قبل مالك القناة، وهو الأمر الذى طبقه يوتيوب بالفعل فى النهاية.