Vivo تكشف لنا أخيرًا عن موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Vivo NEX 3 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا الكثير من الأشياء عن الهاتف Vivo NEX 3 5G القادم من شركة Vivo لدرجة أننا أصبحنا نعلم كل شيء عن تصميم ومواصفات هذا الهاتف بإستثناء موعد الإعلان الرسمي، ولكن يبدو أن هذا تغير الآن لأن شركة Vivo كشفت لنا للتو أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 5G في اليوم 16 من شهر سبتمبر الجاري بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي.

في حين لا نزال نجهل السعر الذي سيتم به إطلاق هذا الهاتف الرائد الجديد، فنحن نعرف كل شيء آخر تقريبًا عنه. وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تأكد قدوم الهاتف Vivo NEX 3 5G مع ثلاث كاميرت في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وشاشة ضخمة، والمعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مما يوحي بأن هذا الهاتف سيضم أيضًا كاميرا مُقربة وكاميرا واسعة الزاوية. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo NEX 3 الجديد سيضم 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB أو 512GB من الذاكرة الداخلية.

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البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 ستمتاز بسعة 4500mAh، وستدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Vivo NEX 3 سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.89 إنش تمتاز بإنحناء كبير على مستوى الطرفين مما يفسر لماذا يُطلق عليها إسم الشلال.

الهاتف Vivo NEX 3 5G سيمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى 218 جرام. وإذا كان لنا أن نُخمن بناءً على ما نعرفه سابقًا عن الطريقة التي تُسعر بها شركة Vivo هواتفها الذكية، فنحن نعتقد بأن النسخة الأغلى من الهاتف Vivo NEX 3 ستُكلف 700 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 5G من هذا الهاتف 70 دولارًا إضافية.