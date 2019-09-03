مبيعات الهاتف Huawei Y9 2019 تكسر حاجز 10 ملايين وحدة في الصين فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون شركة Huawei تواجه مشكلة في بيع هواتفها الذكية في العالم الغربي، ولكنها تؤدي بشكل أكثر من رائع في الوطن الأم.

تباهى مسؤول تنفيذي كبير في شركة Huawei على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بأن الهاتف Huawei Enjoy 9 Plus المعروف أيضًا بإسم Huawei Y9 2019 في مناطق أخرى حول العالم كسر حاجز 10 ملايين وحدة مُباعة في الصين فقط. وتوقفت الشركة الآن عن إنتاج هذا الهاتف تحضيرًا لإطلاق الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus.

كما سبق وأشرنا، فقد حقق الهاتف Huawei Enjoy 9 Plus تلك المبيعات القياسية في السوق الصيني فقط. في الواقع، هذه الأرقام لا تبدو مفاجئة بالنظر إلى المواصفات التقنية التي يوفرها هذا الهاتف مقابل 200 دولار أمريكي، فهو يضم المعالج HiSilicon Kirin 710، وشاشة طويلة بدقة +FullHD، وأربع كاميرات – إثنتين في كل جانب.

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وبالنسبة للهاتف Huawei Enjoy 10 Plus، فسوف يتم إزاحة الستار رسميًا عنه خلال يومين في حدث سيتم عقده بمدينة شيان الصينية. وسيضم هذا الهاتف الجديد ثلاث كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية منبثقة، وسيتم تقديمه بأربعة ألوان مختلفة. وفي حالة إذا كان لنا أن نخمن، فمن المتوقع أن يتم تسعير الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus بنفس السعر الذي تم به إطلاق الهاتف Huawei Enjoy 9 Plus والذي يبدأ من 200 دولار أمريكي.