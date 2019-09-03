فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر يوليو الماضي، بدأت إنستاجرام في إخفاء عداد الإعجابات في المشاركات لأنها تريد من متابعيك التركيز على الصور ومقاطع الفيديو التي تشاركها، وليس على عدد الإعجابات التي يتلقونها “. يبدو أن إنستاجرام قد تلقت ردود فعل إيجابية، وبالتالي قد تبدأ الفيسبوك أيضًا في إخفاء عدد الإعجابات من المشاركات.
تأتي هذه المعلومات إلينا من الخبيرة في مجال الهندسة العكسية Jane Wong والتي رصدت هذا التغيير في الشفرة المصدرية لتطبيق الفيسبوك على منصة الأندرويد.
تعمل ميزة إخفاء عداد الإعجابات على نحو مماثل لما رأيناه في إنستاجرام، فصاحب المنشور هو الوحيد القادر على رؤية إجمالي الإعجابات بينما يمكن للآخرين فقط رؤية أسماء الأصدقاء المشتركين الذين أحبوا المنشور. ووفقا للباحثة Jane Wong، فهي تقول أن عدد مرات الإعجاب في التعليقات مرئية، ولكن ربما يرجع ذلك إلى أن الميزة ما زالت قيد التطوير.
أكدت الفيسبوك أنها تفكر في إزالة عداد الإعجابات من المنشورات ولكنها لم تشارك أي معلومات حول متى سيتم إطلاق هذه الميزة لجميع المستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيسبوك ستقوم هي الأخرى على الأرجح بإخفاء عداد الإعجابات في منشوراتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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