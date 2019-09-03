تسريب الساعة الذكية Huawei Watch GT 2، وستضم إطار أنحف، وبطارية أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت الساعة الذكية Huawei Watch GT لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي إلى جانب سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، ويبدو أن الشركة الصينية تستعد للقيام بنفس الأمر هذا العام من خلال الكشف عن خليفة هذه الساعة الذكية على الأرجح في اليوم 19 سبتمبر عندما تقوم بالكشف عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، وهذا في حالة إذا لم يتم الكشف عنها بالفعل في معرض IFA 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الرسمية المسربة للساعة الذكية Huawei Watch GT 2، وهي الصور التي تستعرض لنا الساعة الذكية المقبلة لشركة Huawei من مختلف الزوايا. وكما تلاحظون، Huawei Watch GT 2 لا تحاول إختراع العجلة، بل إنها تجلب بعض التحسينات المميزة، وإن كانت بسيطة، مقارنة بسابقتها.

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إنها تمتاز بشاشة أكبر قليلاً وإطار أصغر، كما أنها تعتبر أرق وأكثر إحكامًا بشكل عام. وعلاوة على ذلك، فهي تحتوي كذلك على بطارية أكبر بسعة 445mAh علمًا أن ساعة Huawei Watch GT 2 الحالية تضم بطارية بسعة 420mAh. وستضم هذه الساعة الذكية الجديدة أيضًا ميكروفونًا ومكبرًا للصوت أيضًا، مما يعني أنك قد تكون قادرًا على إجراء مكالمات مباشرة بإستخدامها، وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك نسخة تدعم الشبكات الخلوية من هذه الساعة الذكية.

نظام تحديد المواقع GPS لا يزال متواجدًا في الساعة الذكية الجديدة، ونفس الأمر ينطبق على مستشعر ضربات القلب. وكما ترون في الصور، فسوف يكون هناك طرازين من هذه الساعة الذكية الجديدة، الطراز الأول سيحمل إسم Huawei Watch GT 2 Sport وسيضم حزام مطاطي باللون الأسود، في حين سيحمل الطراز الثاني إسم Huawei Watch GT 2 Classic وسيضم حزام من الجلد البني. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الساعة الذكية الجديدة القادمة من شركة Huawei ستعمل بنظام التشغيل التابع لشركة Huawei بدلاً من نظام WearOS التابع لشركة جوجل.