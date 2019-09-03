أمازون تبيع أجهزة غير مرخصة لتعزيز إشارة الخلية

تبيع شركة التجارة الإلكترونية أمازون معززات إشارات الخلايا غير الحاصلة على تراخيص من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، من شركات، مثل (MingColl)؛ و (Phonelex)؛ و (Subroad).

وبإمكان معززات إشارات الخلايا غير المرخصة تعطيل شبكات الخلايا بأكملها، لكن تبين أنه من السهل جدًا شراؤها عبر الإنترنت، وخاصةً من أمازون.

ومن الواضح أن الشركة تبيع عددًا من المنتجات غير الآمنة، مما دفع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا إلى إرسال خطاب مفتوح يوضحون أن الشركة تبيع منتجات غير قانونية ومميتة ومضللة.

ويجري الترويج لبعض من تلك المنتجات غير المرخصة بأنها حاصلة على اختيار أمازون، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع (Wired).

ومن المرجح أن هذه الأجهزة غير المرخصة لن تمر من عملية التسجيل مع شركات الاتصالات، كما أنها قادرة على التسبب في تعطل الخدمة.

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وبدأت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) في تنظيم معززات الإشارة وإخضاعها لقواعد صارمة قبل خمس سنوات، حيث إن الأجهزة، إذا تم تكوينها بشكل خاطئ أو تم تصنيعها بشكل سيء، يمكن أن تتسبب في توقف الخدمة عن كل من يصادف أنه قريب.

ويجب اليوم على جميع معززات الإشارة الاستهلاكية المباعة في الولايات المتحدة تلبية المعايير الفنية والتقنية الصارمة للوكالة.

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وتلقى العديد من المستخدمين شكاوى من شركات الاتصالات بعد تداخل بين جهاز التعزيز لديه مع الأبراج الخلوية، مما تسبب في انقطاع المكالمات.

ويبدو أن جميع البائعين الستة موجودون في الصين مع وجود القليل من تفاصيل الاتصال، واستخدموا مراجعات وهمية لجعل منتجاتهم تبدو شائعة.

وقال متحدث باسم أمازون: يتعين على شركاء البيع الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة عند إدراج البضائع للبيع، وقد أزالت الشركة بعض القوائم بعد نشر التحقيق.

وبقيت بعض القوائم بالرغم من التنبيهات، إلا أن أمازون لم تستجب إلا من خلال الإشارة إلى أن أعضاء فريقها يراجعون باستمرار ويعدلون السياسات والطرق المستخدمة لضمان احترام المنتجات للوائح.

وتجادل أمازون بأن وظيفتها الرئيسية هي كمنصة تتيح للبائعين الخارجيين بيع سلعهم عبر شبكة تسليم عالمية، وتقول الشركة: إنه لا يجب أن تتحمل مسؤولية البائعين الخارجيين الذين لا يلتزمون بالالتزامات القانونية الخاصة باتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بهم.

ويسمح لها ذلك ببيع المنتجات التي تسبب مشاكل كبيرة لأحياء بأكملها، وبالرغم من أن المنتجات تحصل على علامة اختيار أمازون بشكل تلقائي بناءً على الصلة بعمليات بحث العملاء، إلا أنها ما تزال تتضمن توصية.

وقد يتعين على أمازون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معززات إشارات الخلايا غير الحاصلة على تراخيص إذا كانت تريد تجنب التدقيق من قبل المنظمين والسياسيين.