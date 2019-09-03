شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدون سائق ودواسات ومرايا.. هكذا سيكون شكل السيارات فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى وايمو وهى وحدة السيارة ذاتية القيادة التابعة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، للتخلص من العديد من مزايا السيارات التقليدية بسياراتها المقبلة، بما فى ذلك المرايا والدواسات وعجلة القيادة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، حثت الشركة الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) على "إزالة" الحواجز التنظيمية للسيارات بدون سائق، إذ تقول وايمو إن الكثير من القواعد ليست حيوية للسيارات ذاتية القيادة لأنها تعمل بطريقة مختلفة.

وأرسلت وايمو بالتعاون مع عدد من شركات السيارات رسالة إلى NHTSA تطالب فيها تبسيط تطوير السيارات المستقلة.

وتعد NHTSA فى وضع صعب مع القوانين الحالية، إذ تصارع منذ أكثر من ثلاث سنوات مع كيفية معالجة المشكلة التى تطرحها التكنولوجيا الناشئة.

وقالت وايمو فى خطاب نُشر الأسبوع الماضى "يجب على NHTSA التحرك بسرعة لإزالة الحواجز مع ضمان السلامة، ومع ذلك ليس لدى NHTSA خطط لإعادة كتابة دفتر القواعد حتى مارس 2020.

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وسيشمل هذا الأمر إصلاحًا تنافسيًا للعديد من القواعد الحالية المتعلقة بالسيارات، وما إذا كان الركاب قد يواجهون اتجاهات مختلفة عن السيارات التقليدية.

تشير التعليقات المقدمة من شركات صناعة السيارات إلى أن الأمر قد يستغرق حتى عام 2025 على الأقل لإكمال إعادة كتابة شاملة لمعايير السلامة المختلفة.